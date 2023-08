Alvarado y un empate con gusto a poco

Alvarado no hizo un mal partido. Tampoco fue bueno. Porque a diferencia de las anteriores presentaciones, donde más allá del resultado tenía sus ocasiones, esta vez no tuvo profundidad, le costó elaborar juego y apenas inquietó al arquero visitante. También, comparando con otros encuentros, no fue tan sólido atrás, un par de fallas individuales pudieron costar caro y dejó sensación de inseguridad. En ese contexto, el "torito" igualó 0 a 0 con Defensores de Belgrano y dejó pasar la chance de acercarse a la zona de Reducido de la Zona A de la Primera Nacional.

El arranque fue incómodo para el "torito". A diferencia de las otras veces con Martínez en el Minella, no pudo tomar rápido el protagonismo y asediar al rival, que fue inteligente, salteó la presión y puso a jugar a los delanteros con los centrales. Y en ese comienzo, ganaron los de negro y rojo. La más clara de la etapa fue a los 8', cuando en un pelotazo largo Irazoque la dejó picar y Gabriel Benegas se le fue encima, el central intentó dársela de cabeza a Lungarzo y quedó corto, el "9" siguió la carrera y entrando al área, con el arquero despatarrado, definió afuera. ¡Zafó Alvarado! Eso le quitó confianza a los defensores y agrandó a Defe que manejaba la pelota y se adueñó de las acciones. El local no la podía agarrar, no encontraba el pase para la creación de Fernández y Boasso, y jugaba en su propio campo.

Pasados los 20', se acomodó mejor el conjunto marplatense. El "10" la empezó a manejar más y eso le cambió la cara. Todo lo que pasaba era a partir de él, que empezó a retrasarse y lanzar. En uno de los rechazos, Bellocq la terminó desde afuera, se fue lejos, pero empezaba a cambiar la imagen. Enseguida, Robledo bajó un centro pasado por el segundo palo, Albertengo anticipó al arquero y tocó suave, lo que permitió que un defensor sacara casi sobre la línea. La gente se levantó y el equipo empezó a presionar alto, recuperó algunas pelotas cerca del área rival y sólo sufrió cuando Defensores pudo sortear esa presión y puso a correr con espacios a los hombres de ataque, que tenían más velocidad que la última línea. En el tramo final de la etapa, aunque no llegó con peligro, salió mejor parado Alvarado, tenía el control del partido y le faltó "punch" para poder llegar con más riesgo al arco de Petruchi.

La segunda parte comenzó como la noche: fría. El juego se volvió desprolijo, con muchas imprecisiones y pocas llegadas. Otra vez Benegas fue protagonista de una acción de riesgo, nuevamente aprovechó un descuido defensivo (esta vez de Ortiz) y se le filtró para definir de cabeza y chocar con una notable reacción de Lungarzo abajo a su derecha, cuando salía desesperado casi en el borde del área grande. Y chocó en todo el sentido de la palabra, a tal punto que estuvo cerca de tener que dejar la cancha, pero pidió tiempo y pudo completar el encuentro, cuando Lobellos ya estaba listo en el medio para ingresar.

De ahí hasta el final, no pasó casi nada. Defensores se conformó con el punto y esperó alguna contra para tratar de llevarse todo. Alvarado quiso pero no pudo, no tuvo demasiadas ideas y la única clara fue en el final, en la última, tras un córner, pero el cabezazo de Robledo pegó en un defensor y Ortiz no le pudo dar dirección en el rebote. Un empate que no suma en la búsqueda del Reducido, pero permite seguir alejándose de la zona baja.