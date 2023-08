Círculo y Liniers aburrieron a todos en Otamendi

Círculo y Liniers no jugaron el partido, lo sufrieron. La posición en el campeonato fue un peso extra y los miedos les ganaron a los intenciones. Fue más fuerte el temor a perder que las ganas de ganar. Con poco más de una rueda por delante en la Zona 1, y ellos dos cortados en el fondo de la tabla, saben que estos partidos son claves y pueden condicionar el futuro. El 0 a 0 fue contundente, aunque los bahienses (superiores en el primer tiempo) tuvieron chances más claras para ganarlo (incluido un penal) que el "papero" (mejor en el complemento), que con la igualdad continúa un punto por encima en la tabla de posiciones.

Lo más positivo que se llevó Círculo al descanso fue el 0 a 0. El primer tiempo le costó mucho al equipo de Damián García, que estuvo impreciso y no pateó ni un tiro contra el arco de Torres. Del otro lado, Liniers no mostró un gran rendimiento, pero siempre estuvo más cómodo con el desarrollo y tuvo ocasiones netas para convertir. Un centro bajo de Bulgarelli que por centímetros no conectó Monti en la boca del arco, un tiro libre que peinó Martínez y se fue besando el caño izquierdo y un contra ataque, luego de una pelota parada a favor, que Coman avanzó desde mitad de cancha y definió cruzado y afuera. A eso hay que sumarle, a los 15', un penal después de una mano de Verón que Coman remató esquinado y la estrelló en la base del palo. Fue negocio para el "papero" que no pudo manejar la pelota con criterio y precisión, sufrió en el retroceso y, además, perdió a Joaquín Rikemberg a los 29' por lesión.

En el complemento, el local salió mejor parado, el viento también hizo su parte, pero la imagen era otra. De todas maneras, le seguía costando mucho llegar, probó sin suerte con remates lejanos y, en la más peligrosa, Ruiz Martínez recibió entrando al área por derecha y definió mordido cruzado. Damián García se dio cuenta que estaba para ganarlo, la visita ya no tenía la misma intensidad y Círculo se adelantó para ganarlo. Con eso arriesgó y en un error defensivo quedó Bulgarelli cara a cara con Casas, lo gambeteó pero el arquero lo acompañó bien y lo dejó sin ángulo. De Sousa y Pereyra fueron a la cancha para buscar darle frescura de mitad de cancha en adelante y el Papero no se conformaba con la igualdad. Un remate del brasileño que pegó en el cuerpo de un defensor cuando tenía buena dirección, fue lo más peligroso en el último tramo del partido.

Síntesis

Círculo Deportivo (0): Tomás Casas; Gabriel Ferro, Jano Martínez, Facundo Cozzi y Leonardo Verón; Diego San Julián, Eduardo Scasserra, Sebastián Heredia y Joaquín Rikemberg; Imanol Enriquez y Lautaro Ruiz Martínez. DT: Damián García.

Cambios: PT 29' Jeremías Bertacin por Rikemberg; ST 18' Francisco De Sousa y Axel Pereyra por Scasserra y Ruiz Martínez.

Liniers (Bahía Blanca) (0): Valentino Torres; Valentín Jouglard, Mauro Martínez, Carlos Giménez, Sebastián Leguiza y Gonzalo Gill; Matías Sarrautte, Gonzalo Barez y Massimo Monto; Alexis Bulgarelli y Franco Coman. DT: Claudio Graf.

Cambios: ST 16' Lucas Mellado y Mariano Mc Coubrey por Monti y Bulgarelli, 33' Enrique Narvay y Stéfano Zarantonello y Sarrautte y Coman.

Goles: No hubo.

Incidencias: PT 15' Coman (L) estrelló un penal en el palo.

Árbitro: José Díaz, de Villa Mercedes.

Estadio: "Guillermo Trama".