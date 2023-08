Murió William Friedkin, director de "El Exorcista", a los 87 años

u última película, The Caine Mutiny Court-Martial, protagonizada por Kiefer Sutherland, se estrenará este año en el Festival de Cine de Venecia.

William Friedkin, director de clásicas películas como El Exorcista y The French Connection, murió este lunes a los 87 años.

La noticia fue dada a conocer por Stephen Galloway, decano de la Universidad de Chapman, quien es amigo de Sherry Lansing, esposa del cineasta.

El legado de William Friedkin

El legado de Friedkin será imborrable en la historia del cine. Junto a Brian de Palma, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola o Michael Cimino, perteneció a la generación de modernizadores del cine de Hollywood que llegaron a las salas en los años sesenta y setenta.

Nacido el 29 de agosto de 1935 en Chicago, William Friedkin comenzó su carrera en la televisión, y desde sus inicios, el terror parecía ser su género predilecto dirigiendo varios episodios de Alfred Hitchcock Presents a mediados de los años 60′s, y con el tiempo, varias cintas para TV estuvieron a su cargo.

Sería en esta misma época que tendría su salto a la gran pantalla, con cintas de bajo presupuesto como Good Times (1967), The Birthday Party (1968) y The Night They Raided Minsky’s (1968).

William creció muy rápido en la industria del cine, pues para 1971, lanzó la cinta Contacto en Francia, misma que lo llevaría a ganar su primer Oscar. La película estuvo basada en una historia real de dos policías que 10 años antes realizaron una impresionante redada antidrogas, de hecho, ambos tienen un papel en la película.

Con Contacto en Francia, Friedkin se ganó el cariño de La Academia, sin embargo fue Él Exorcista una de las películas favoritas por el público. La misma fue nominada a los Oscar, pero perdió contra El Golpe de George Roy Hill.