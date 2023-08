Aldosivi y Estudiantes, un empate que no le sirve a ninguno

Por la posición en la tabla y por el objetivo de llegar al Reducido que tienen los dos, se fueron del José María Minella con un sabor amargo. Igual que la gente, que aguantó un intenso frío y el espectáculo no estuvo a la altura, Aldosivi y Estudiantes no se sacaron ventajas, a los dos les faltó profundidad y terminaron empatando 1 a 1 por la 25ta fecha de la Zona B de la Primera Nacional.

La visita buscó presionar bien arriba pero Aldosivi cuando no pudo salir saltó líneas y trató de jugar lejos de su arquero. El encuentro era parejo, pero el más peligroso era el local que no lo hizo trabajar al arquero Matías Vega, pero avisó con un cabezazo de Britez que se fue cerca luego de una muy buena jugada colectiva y la corrida de Escobar por izquierda, otro remate del juvenil que reventó en el cuerpo de un defensor y una preparada a la salida de un córner que Olivares sacó hacia atrás y Curuchet la agarró de volea y la tiró cerca. Del otro lado, casi no la había tocado Ingolotti (apenas un disparo suave de Bolzico) cuando la tuvo que sacar del fondo del arco. Gran jugada colectiva del "Pincha", tiró una pared en el borde del área, los defensores salieron de a uno y Nicolás Fernández definió cruzado para abrir el marcador a los 36'.

Baldazo de agua fría para el "tiburón" que empezaba a perder en su casa. Por suerte, por búsqueda, y con algo de suerte, lo emparejó rápido. Olivares ejecutó un tiro libre que no parecía llevar peligro, el pique le quedó alto a Vega, la pelota le rebotó en el cuerpo y Tobías Cervera mostró su olfato goleador buscando el rebote y empujando para dejar todo como al principio antes del descanso.

Daba la sensación que el complemento iba a ser más atractivo, pero no. Coyette modificó el sistema con los mismos nombres, retrasó a Bravo como un tercer central y liberó a Lucero y Escobar por las bandas para intentar lastimar por esos sectores. Sin embargo, casi nunca pudo desnivelar, Cervera se las ingenió para llevar algo de peligro y Blanco tuvo la más clara de la etapa con Ingolotti retrocediendo y definió mal.

Los minutos se fueron consumiendo y los cambios de ambos lados no modificaron nada. Coyette tenía más ambición y Walter Otta se empezó a encariñar con el punto que se llevó finalmente a Buenos Aires y que poco les sirve a los dos en la lucha por acercarse al Reducido