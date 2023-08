Intentaron robar un almacén dos veces en un fin de semana: en 24 meses lo asaltaron seis veces

El almacén ubicado en Salta y Moreno sufrió dos intentos de robo en 48 horas y en dos años registró seis asaltos. Su propietaria sostuvo que, tras radicar la denuncia correspondiente, los efectivos policiales le aseguraron que realizarán rondines con mayor frecuencia en la zona.

“Intentaron entrar dos días seguidos”, contó Teresa, la dueña de “Lo de Tere” en diálogo con 0223 al tiempo que detalló que los últimos intentos de robo se registraron durante el último fin de semana

“El sábado a la mañana vine y me encontré con que estaban las rejas violentadas y un vecino me dijo que habían querido entrar dos hombres y él los sacó corriendo. El domingo yo no trabajo, entonces pasé por acá para controlar a ver si estaba todo en orden y veo que otra vez me habían roto la entrada. Ayer a la mañana teníamos rotos los vidrios, la reja y la puerta. No lograron entrar porque un vecino los corrió”, afirmó.

En esta línea, la mujer sostuvo que los vecinos de la zona “están muy alerta" y reconoció: "A esta altura ya les doy un poco de lástima, sinceramente". De los seis asaltos que suma, en una oportunidad directamente le desmantelaron el comercio.

“Esta oportunidad intentaron dos días seguidos, por eso ayer a la noche cuando cerré me dirigí a la comisaría pidiendo que realmente tratarán de controlar si podía pasar más seguido y me dijeron que van a tratar de pasar y hacer guardias, pero no pueden poner un patrullero en una de las esquinas”, explicó.

Según el relato de la mujer, los hechos de inseguridad en la zona se incrementaron en paralelo con el incremento de usurpaciones de viviendas abandonadas en el macrocentro. “Está todo el barrio muy, muy mal. Lo que pasa es que hay muchas casas usurpadas. Hay mucha gente que no tiene trabajo, no quiere trabajar. Están acostumbrados a los planes, y no laburan. Les es más fácil romper y entrar y robar”, evaluó.