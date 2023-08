Wanda Nara habló sobre su salud: "Fue un shock"

Luego de la gran preocupación que despertó su salud, Wanda Nara rompió el silencio y habló por primera vez en público de su salud y enfermedad que padece en una profunda nota que dio a Telefe Noticias, en la que abrió su corazón y anticipó que la tratará en el centro Fundaleu, en Buenos Aires, Argentina.

Desde Estambul, Turquía, donde juega su marido, Wanda dialogó por videollamada con Telefé Noticias y reveló que la noticia de su diagnóstico "fue un shock para toda la familia, fue muy de golpe”. “Dudo mucho sobre hablar o no hablar del tema, porque a veces la gente te juzga, piensa que si lo hablás, no es tan real", manifestó.

"Yo no jugaría nunca con un tema de salud. La salud es el límite", apuntó la empresaria, quien decidió no revelar el nombre de la enfermedad. "Me gustaría encontrar las palabras justas para poder hablarlo. Estoy esperando a mejorar un poco más para poder salir a hablar”, explicó.

Además, contó que todo sucedió “muy rápido”. “Me hice un análisis de rutina y lo primero que me dijeron fue 'no te podés subir a un avión'. Fue todo muy de golpe, dudo mucho de hablar del tema”, se sinceró.

Sobre la manera en que habló con sus hijos, dijo: “Me tuve que sentar y hablar con ellos, cuando quizás hubiera esperado un poco más. Cambió un poco la velocidad con la que lo hubiera hecho o la manera en que lo hubiera resuelto”.

Y a corazón abierto manifestó: “Esto fue un poco duro porque me hacían preguntas y yo no tenía las respuestas. Pero también les tenía que decir por qué era algo de lo que se estaba hablando en todos lados. Yo les hablé con la verdad, pero después ellos también le hacían preguntas a mi familia, diciendo '¿Mamá me está mintiendo o dice la verdad? ¿Qué está pasando?'. Seguían teniendo dudas, sobre todo porque era prender la tele o agarrar el teléfono y ver las noticias”, reveló.

“Me acompañaron y yo los acompañé a ellos en todo esto. Y también me veían bien, porque la verdad que como estuve todo este tiempo trabajando sin saberlo, cuando te dicen lo que tenés es como que automáticamente me metí en la cama. Después pensé que si estuve tanto tiempo trabajando tengo que salir igual, maquillarme, vestirme y estar con los chicos para que vean que mamá está haciendo todo para estar bien”, recordó.

Por otra parte, la conductora de Master Chef anticipó que en el corto plazo regresará a Argentina, para seguir el tratamiento en el centro Fundaleu, en la ciudad de Buenos Aires. "El tratamiento es el mismo para todas las personas en todos lados. Yo elegí hacerlo en mi país, pero averigüé y es el mismo que en Milán o en París”.

Acerca de Jorge Lanata

La empresaria se refirió al conflicto con el periodista, sin mencionarlo con nombre y apellido, quien aseguró que Wanda padecía de leucemia. “Me hubiera gustado que se diera de otra manera. Son las reglas del juego y las acepto. No le voy a hacer juicio a nadie. Estoy en este ambiente desde muy chiquita y a veces puede pasar que haya cosas que uno no quiere que salga. No tengo nada para decirle a quién filtró la información. Me sacudió porque en un momento donde no sabía que era lo que tenía tuve que dar explicaciones”, agregó.

“Es increíble como la vida te marca situaciones, yo ayudé y nunca te imaginas que te puede tocar a vos y me pasó”, reflexionó.