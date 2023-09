El gobierno explicó el cambio de 3 líneas de colectivos para mejorar el tráfico en la vieja Terminal

El subsecretario de Movilidad Urbana, Dante Galván, explicó las ventajas y el proceso que llevó a la propuesta presentada al Concejo Deliberante para modificar el trayecto de tres líneas de colectivos para descomprimir el tránsito en las inmediaciones de la Vieja Terminal, con la reubicación de las punteras de la zona del Paseo Aldrey a Plaza Colón.

La exposición se dio este lunes en el marco de la Comisión de Movilidad Urbana, donde concejales recibieron propuestas críticas de diferentes grupos de vecinos, algunas de las cuales ya habían sido elevadas al propio Galván. “Pedimos más tiempo para analizar alternativas que plantearon los vecinos”, solicitó el funcionario a los ediles de la Comisión de Movilidad Urbana, para evaluar posibles cambios al proyecto antes que sea votado.

Acompañado por el director general de Transporte, Federico Chioli, Galván contó las diversas complicaciones que se fueron generando en los últimos años con el funcionamiento de las denominadas “punteras” de las líneas 715, 717 y 720, ubicadas en Garay entre Las Heras y Sarmiento, donde los choferes descansan una vez finalizado el recorrido de los buses que llegan desde Batán y Sierra de los Padres, previo a iniciar un nuevo trayecto. Esa zona fue destinada a tales fines en 2005, cuando allí funcionaba la Terminal de Ómnibus, con una dinámica que cambió drásticamente tras su traslado en 2009 a su actual ubicación de Luro y San Juan, tomando el lugar un perfil más comercial con la apertura del Paseo Aldrey en 2015.

“Hace años se viene hablando de la relocalización (de las punteras), que está basada en las necesidades de movilidad, de los vecinos y hasta de seguridad peatonal, porque esa es una de las entradas al complejo”, explicó Galván. El proceso, según contó, se aceleró en los últimos meses con el inicio de una obra en la esquina de Las Heras y Garay, donde se prevé la apertura de un nuevo local de una reconocida firma gastronómica de la ciudad.

La puntera de Garay, foco de diversos cuestionamientos. Foto: 0223.

Por ello, y en acuerdo con las empresas de transporte, en el último verano se implementó una prueba con “vueltas redondas”, es decir, que los colectivos no se detengan e inicien inmediatamente el nuevo recorrido una vez llegado a destino. Sin embargo, “no dio resultado, los choferes han estado esperando en doble fila en el entorno, porque no hay estacionamiento y el colectivo está frente a los domicilios, lo que genera quejas de los vecinos”, admitió Galván, a lo que sumó cambios en los horarios que desorientaban a los usuarios.

Por ello, este año el área de Movilidad Urbana analizó diversas alternativas para reubicar las punteras, llegando a la conclusión que “el único lugar viable es Plaza Colón, sobre mano izquierda entre Tucumán y Arenales”, ya que se trata de una zona de uso público, que no perjudicaría a frentistas.

El nuevo esquema, de ser aprobado por el Concejo Deliberante, implicaría cambios sustanciales en el inicio de los recorridos de las líneas involucradas. El trayecto de ida quedaría sin cambios, pero el comienzo de los recorridos ya no sería desde el Paseo Aldrey, sino desde la propia Plaza Colón, obligando a usuarios que actualmente toman los colectivos en esa zona a trasladarse hasta Colón, lo que fue cuestionado en la sesión.

Según detalló Galván, en el caso de la Línea 717, con destino a Sierra de los Padres y Colinas Verdes, el recorrido terminaría en Alberti y casi Las Heras, ya sin pasajeros tomaría Rawson y luego Tucuman para esperar en la puntera de Plaza Colon. En tanto, saldría en servicio por Colón y su primera parada sería en Sarmiento entre Colón y Boulevard Marítimo.

En el caso de las Líneas 715 y 720 que van a Batán, la última parada sería en Las Heras casi Alberti, desde allí continuaría sin pasajeros hasta Plaza Colón para, luego del descanso, iniciar el recorrido de forma similar a la anterior línea. Aquí aún está abierta la posibilidad de trasladar la última parada a Tucumán y Rawson, para llegar más cerca del Hospital Materno Infantil.

Por su lado, el presidente de la Comisión de Movilidad Urbana, el concejal Guillermo Volponi (Pro), coincidió con la óptica del gobierno: "La ubicación de las punteras de las ex líneas Batán y Peralta Ramos responde a una necesidad del sistema, pero la realidad actual cambió con el traslado la estación de ómnibus. Hoy en día, con el desarrollo de la zona, es necesario darle al sector una dinámica distinta, que permita mejorar las condiciones de movilidad y hábitat del lugar”.