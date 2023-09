Sporting es el nuevo líder del Torneo Oficial

El Torneo Oficial Femenino desarrolló la tercera fecha de la segunda fase, donde el formato de Top definirá el resto de la temporada. En ese sentido, los resultados determinaron un nuevo puntero en la lucha por el campeonato.

En el Top A1 donde se busca al campeón del Torneo Oficial, Sporting fue el único equipo que pudo sumar tres puntos el fin de semana y eso le alcanzó para ubicarse como líder con 7 unidades. El equipo de Horacio Asencio derrotó a Trinity por 1-0 gracias al gol de Agustina Álvarez. El “tricolor” es el escolta a sólo un punto.

Detrás hubo un duelo entre los finalistas del año anterior y los dos mejores de la fase inicial: IDRA y Mar del Plata Club no se sacaron diferencias e igualaron 0 a 0. En los penales australianos que otorgan un punto bonus, ganó el conjunto “naranja” por 3-1. Otro de los equipos que pudo sumar una unidad extra en Shoot Out fue Universitario que empató 2 a 2 con Once Unidos y luego se impuso 4-2.

En el Top A2, en tanto, IAE Club comenzó de muy buena manera su participación ganando los tres cotejos que jugó. Este fin de semana, superó sin problemas a CET de Pinamar por 9 a 1 pero aún así no puede relajarse porque CUDS también está sumando en todas las jornadas y este fin de semana le ganó 3-0 a Del Valle de Necochea. Por último, Banco Provincia le ganó 3-1 a Biguá sumando su primer triunfo en esta fase y ubicándose tercero.

La Línea “B”, también dividida en dos Tops, tiene en B1 dos líderes: MDQ 06 Hockey Club y Náutico. El primero superó en un gran partido a Banco Provincia “B” por 4 a 3 y el segundo, le ganó 1-0 a Mar del Plata Club “B”. Polideportivo Villa Gesell, con menos partidos, también quiere dar pelea y venció 14-0 a Serena. El único empate del grupo fue entre Miramar y Sporting “B” que terminaron 2 a 2 pero el punto bonus fue para las miramarenses (2-1).

Por útlimo, el Top B2, Talleres sacó una buena diferencia en lo más alto luego de golear a Libertad por 8 a 1, mientras que CUDS “B” es el escolta tras superar a Comercial por 3 a 2. En el cotejo restante, IDRA “B” y River igualaron sin goles, pero las “millonarias” se llevaron el punto extra imponiéndose por 3-1.