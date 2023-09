Video: un candidato colombiano realizó un polémico spot con dos mujeres bailando en ropa interior

El 29 de octubre se celebrarán en Colombia las elecciones regionales 2023. Como es habitual en cada campaña electoral, los distintos candidatos lanzaron sus respectivos spots para presentar sus propuestas a los votantes. Sin embargo, una campaña de un candidato a un municipio que incluye mujeres semidesnudas llamó poderosamente la atención.

Se trata de Roger Suárez, quien busca ocupar el cargo ejecutivo de la Alcadía de Plato, Magdalena, por el partido Demócrata.

En el video se muestra a Suárez sentado en un sillón mientras dos mujeres bailan "twerk" en ropa interior cerca de su cara con la canción viral “Dom Dom Yes Yes” de Biser King. El film se centra en el movimiento de las mujeres al punto de que nunca se ve el resto del cuerpo de Suárez. Luego de unos segundos, el candidato aparta del foco a las mujeres y proclama: “Todo el que llega a la alcaldía, llega a degenerarse. Yo no estoy para eso. Viejo sí, terco no”.

El video generó reacciones de todo tipo, aunque las más resonantes fueron aquellas repudiaron el contenido. “Hay mejores formas de demostrar las fallas y de hacer campaña. Lo serio y lo ideal es convencer a la gente con verdaderas propuestas”, indicó un usuario.

Múltiples organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres expresaron su repudio ante este tipo de estrategias y pidieron que se tomen medidas adecuadas para sancionar a aquellos candidatos que recurran a la explotación sexual con fines políticos.

“En el municipio hay una problemática y es que no le dan el valor adecuado a las mujeres. Hace mucho ocurre un secreto a voces y es que las mujeres deben acostarse con los funcionarios para poder acceder a un cargo público. Yo quiero acabar con eso. Nuestra comunidad también sufre la prostitución infantil con niñas desde los 15 años”, expresó Suárez en defensa de su campaña.