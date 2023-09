Video: enorme cola de autos para hacer la VTV en Mar del Plata

Los marplatenses que este jueves tenían turno para hacer la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de su vehículo se encontraron con un panorama preocupante cuando llegaron al edificio de Saavedra y Jujuy, con una fila de autos de más de 100 metros.

“Me dijeron que acá en el Automóvil Club Argentino (ACA) es más rápido y saqué un turno. Como tenía que volver por una revisión, hoy volví y me encontré con esta cola enorme. Los autos no mueven y estoy hace más de una hora”, contó visiblemente enojado un hombre, que envió a 0223 un video, que reflejaba la caótica situación.

Una enorme cola de autos se extendía minutos después de las 13, desde Saavedra y Salta hasta Jujuy y daba la vuelta varios metros más. Según pudo saber este medio, la demora era de una hora y media y se debía a numerosas ausencias del personal técnico.

“Cuando me acerque a preguntar, me dijeron que habían faltado algunos operarios y por eso la demora. El problema es que no puedo irme porque tengo que viajar el fin de semana”, lamentó el hombre, visiblemente ofuscado.

La VTV es el control periódico del estado mecánico y de la emisión de gases contaminantes de los automotores y motovehículos y en Mar del Plata está a cargo del gobierno provincial.