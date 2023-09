Vive sola con sus dos hijas y se les incendió la casa: "Perdí todo, sólo tengo lo puesto"

Rocío Figueroa vivía junto a sus hijas en Avellaneda entre 174 y 176, en el barrio Regional. El viernes al mediodía recibió un llamado de su hermana, mientras estaba trabajando, que le decía que su casa se estaba incendiando. En shock se tomó un remis y fue hasta el lugar pero al llegar las llamas ya habían consumido todo a su paso. Ahora pide ayuda para reconstruir su casa: “Perdí todo, sólo tengo lo puesto”, dijo visiblemente emocionada.

Luego de este trágico suceso, quedó todo reducido a cenizas. En ese momento, por fortuna, no se encontraba nadie en la vivienda. Rocío relató: "Yo estaba en el geriátrico donde trabajo y mis hijas estaban en el colegio. Nosotras vivíamos las tres solas, hacía muy poquito que había terminado de construirla, aunque le faltaba. De hecho, hoy iba a ir a comprar pintura y material para el revoque. Me iba a ayudar mi hermana. La plata para eso se me quemó, igual que el sueldo".

Tanto Rocío como sus hijas, estudiantes de la Escuela Nº4, se vieron obligadas a dejarlo todo atrás. Pasaron la noche en casa de una amiga y, a partir de hoy, compartirán sus días y noches en la vivienda de la hermana de Rocío. "Perdí todo. Ni documentos, ni heladera, ni muebles, ni sueldo, ni juguetes, ni ropa, ni cocina, ni nada", expresó sumamente conmovida.

Dadas las circunstancias, Rocío y sus hijas se encuentran en una situación de urgencia y requieren asistencia de toda índole. Ya están en contacto con el Municipio, que les proporcionó tres colchones, algunas mantas y un bolsón de alimentos. "Necesito todo lo básico para una casa, no sólo lo que va adentro. También necesito los materiales para poder levantar algo pequeño de nuevo", subrayó.

Entre muchas otras cosas, Rocío precisa: materiales de construcción (para techo, paredes, baño, cocina y piso), heladera, mesa, sillas, cocina, garrafa, ropa, camas y abrigo.

Quienes puedan dar una mano y aportar donaciones tienen que contactarse con ella al 2236199557 (WhatsApp) y 2236891873 (Llamadas)