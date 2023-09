Talleres e Instituto, con más emociones afuera que adentro

Talleres e Instituto de Córdoba no se sacaron ventajas e igualaron 0 a 0, en un repleto estadio Mario Kempes, con la presencia de simpatizantes de ambos clubes, en juego que fue válido por la cuarta fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional.

El punto dejó con sabor a poco a los ‘albiazules’, que fueron locales en el mundialista cordobés, porque además de lo numérico no logró plasmar el juego que pretende. Mientras que los de Alta Córdoba siguen sumando para engrosar su promedio y el puntaje en la tabla anual para alejarse de los puestos de descenso. En esta Copa de la Liga, el conjunto de Javier Gandolfi tiene siete unidades, comparte la tercera posición con Argentinos, detrás de los líderes Independiente y Colón (9) por lo que se estaría metiendo en los cuartos de final. Además es escolta de River en la tabla anual, quedando por el momento entre los clasificados a la Copa Libertadores. La ‘Gloria’ tiene ahora 5 unidades en el torneo actual, pero escala en la tabla anual, con 37, seis más que el penúltimo Huracán, que estaría descendiendo.

No le encontró la vuelta la ‘T’ en la primera etapa, y si bien fue el equipo que propuso desde el arranque, no encontró buenas asociaciones entre sus hombres de adelante, y no logró romper el cerco de cinco defensores que planteó el DT Diego Dabove en la ‘Gloria’. Sin aparecer Rodrigo Garro se le hizo complicado al elenco de Javier Gandolfi generar peligro en el arco rival. De a poco, Instituto comenzó a sentirse más cómodo en el juego, y no solo que emparejó el trámite, sino que también se animó a ir en búsqueda del gol, aunque tampoco mostró claridad en zona de definición. Solamente un remate de Ulises Ortegoza a la salida de un córner se pudo anotar como chance clara, pero el tiro del volante ‘albiazul’ fue desviado sobre la línea por Leonel Mosevich.

Muy diferente fue el complemento porque Instituto vio que podía, Dabove movió fichas, puso un hombre más en el medio y no se preocupó tanto por la ofensiva rival. Por eso, el juego se hizo más abierto. Y a pesar de esa mayor intensidad, ninguno pudo crear chances de real peligro al arco rival. La ‘T’ tuvo un par de ocasiones con remates de larga distancia de Blas Riveros, ambos desactivados de buena manera por Manuel Roffo, y el delantero Adrián Martínez avisó para los de Alta Córdoba, con un cabezazo que se fue apenas afuera del palo izquierdo de Guido Herrera.