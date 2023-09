Atlético Tucumán ganó y se ilusiona con las copas

Atlético Tucumán le ganó por 1 a 0 a Barracas Central, de local, en el estadio Monumental José Fierro por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El gol de la victoria para el “Decano” lo marcó Ramiro Carrera, al minuto del complemento. En el último minuto de juego, Ramiro Ruiz Rodríguez se fue expulsado en el conjunto local.

La primera parte del partido fue muy disputada y no tuvo un dominador claro, Barracas controló un poco más la pelota, pero no tuvo aproximaciones claras hacia el arco de Tomás Marchiori. Por su parte, Atlético tuvo menos el balón pero generó la chance más clara de gol en un poco entretenido primer tiempo. La maniobra se dio tras un centro, que no pudieron despejar ni Fernando Prado, ni Andrés Desábato y el balón le cayó a Adrián Sánchez. La definición del volante fue incómoda y estrelló con un cabezazo la pelota en el travesaño, cuando el arquero de Barracas estaba vencido.

En la primera jugada del complemento, al minuto de juego, el “Decano” abrió el marcador de la mano de Carrera quien, tras capturar un rebote afuera del área, sacó un tiro rasante, que dejó sin oportunidad de respuesta a Desábato. Con varias lesiones, el equipo de Sergio Rondina fue en busca del empate durante gran parte del segundo tiempo, pero no logró romper el gran bloque defensivo planteado por la dupla Orsi-Gòmez, sumada a la seguridad de Marchiori bajo los tres palos. Atlético, por su parte, aguantó el resultado y jugó de contra para sorprender a la defensa de la visita desarmada. En el cierre del partido, en el quinto minuto de adición, Ruiz Rodríguez fue con la plancha sobre el arquero visitante, Desábato, y se fue expulsado.