Fiji dio la nota y derrotó a Australia después de 69 años

Los fijianos no ocultaron su emoción. Triunfo histórico y la ilusión latente de clasificar.

Islas Fiji sorprendió a Australia y lo derrotó por 22-15 en el Mundial de Rugby que ambos están disputando en Francia, al cabo de la segunda fecha de la cita ecuménica. El partido se jugó en el estadio Geoffroy Guichard de la ciudad de Saint Etienne y correspondió al grupo C, que es liderado por Gales, que en la tarde del sábado superó por 28-8 a Portugal y reúne 10 unidades.

Los fijianos marcaron solamente un try, a través de Josua Tuisova, apenas comenzada la segunda parte. La máxima figura del triunfo isleño resultó Simione Kuruvoli, responsable de la conversión del try, además de cuatro penales. En el conjunto australiano, en tanto, apoyaron sendos tries Mark Nawakaqinatawase y Suli Vunivalu, mientras que el pateador Ben Donaldson colaboró con cinco tantos, producto de un penal y una conversión.

En otro de los encuentros de la jornada, el campeón mundial vigente, Sudáfrica, demolió a Rumania, por 76-0, con una sólida producción que incluyó el apoyo de doce tries. Cobus Reinach y Makazole Mapimpi contribuyeron con tres cada uno a la arrolladora victoria de los Springboks, en un partido válido por la zona B, que se jugó en la ciudad de Burdeos. En este grupo, Irlanda, que en la tarde del sábado derrotó por 59-16 a Tonga, encabeza la clasificación, con 10 unidades.