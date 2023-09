Aldosivi sufrió una derrota que lo complica

Un dolor de cabeza para Aldosivi. En un fecha clave para alejarse definitivamente del descenso, primero se enteró que Chaco For Ever consiguió un triunfo de visitante en Adrogué, y después cayó 2 a 0 frente a Racing de Córdoba, que lo alcanzó en la tabla de posiciones, y ahora tendrá que estar muy atento a lo que pase el lunes con Tristán Suárez que visita a Ferro. El "tiburón" no tuvo profundidad, sufrió atrás y sumó una derrota que lo complica y preocupa que hace cinco partidos que no hace goles (el último el 7 de agosto en el 1 a 1 ante Estudiantes de Caseros).

NOTA EN DESARROLLO