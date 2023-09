A Lanús y Sarmiento sólo les faltó el gol

Lanús y Sarmiento empataron 0 a 0 en la apertura de la quinta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional en el Estadio Néstor Díaz Pérez del sur del Gran Buenos Aires. Alan Marinelli se fue expulsado en la visita a los 30 minutos del complemento por una dura falta sobre Diego Braghieri.

Lanús, de la mano de Pedro De la Vega, fue dominador del balón durante gran parte del primer tiempo, pero no generó jugadas que hayan puesto en riesgo la valla de José Devecchi. Leandro Diaz, De la Vega y Matías Esquivel tuvieron las chances más claras para el equipo de Salomón, pero no pudieron concretarlas. A los 30 minutos de la primera etapa, tras un pase de Maico Quiróz, Agustín Fontana había puesto en ventaja a Sarmiento, pero minutos más tarde, mediante el VAR -manejado por Fernando Espinoza-, se decidió anular (mal) el tanto por fuera de juego del delantero ex Banfield.

En el complemento, Lanús siguió siendo más que Sarmiento y generó las más claras para ponerse en ventaja, pero José Devecchi, -de gran nivel- evitó la caída de su valla en reiteradas ocasiones. A los 30 minutos Alan Marinelli se fue expulsado por una dura infracción sobre Diego Braghieri y dejó con un jugador menos al “Verde”. En el segundo minuto de adición Espinoza llamó a revisar una jugada de posible penal para Lanús al árbitro Fernando Rapallini por una mano de Franco Paredes, pero la máxima autoridad del partido se mantuvo en su primera decisión y no concedió (erróneamente) la pena máxima. Pese a los reiterados intentos para abrir el marcador por parte del “Grana” y tener un hombre de más, se le volvió imposible romper la valla de Devecchi, que le dio un gran punto a Sarmiento, de visitante, gracias a su actuación.

Tras el empate, Sarmiento quedó tercero con 8 unidades, por encima están Racing Club y Newell's con la misma cantidad de puntos, pero lo superan por los goles a favor. Mientras que, Lanús se encuentra en la posición 13 de 14 equipos con tan solo dos puntos.