Huracán, con 10, ganó una "final", salió del fondo y hundió a Gimnasia

Huracán se hizo fuerte de local y con un hombre menos logró un épico triunfo ante Gimnasia y Esgrima La Plata por 2 a 0, en un discreto encuentro que disputaron esta noche, en Parque Patricios, por la quinta jornada de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2023. En el complemento, el defensor Fabio Pereyra, a los 7 minutos, y Walter Mazzantti, a los 49, le dieron el triunfo al conjunto de Parque Patricios.

El futbolista de Huracán Federico Fattori fue expulsado, a los 47 minutos del primer tiempo, por juego brusco a instancias del VAR. Con este resultado, el local sumó 34 unidades y salió de la zona de descenso, en la cual metió a Gimnasia y Vélez -que tiene un partido menos- y supera por una unidad.

El nerviosismo se adueñó rápidamente del encuentro, ya que los jugadores sintieron la presión de una final -anticipada- de alto voltaje, lo que llevó a que ambos conjuntos apostatarán por sacar ventajas de los errores ajenos, algo que finalmente no pudieron aplicar, porque en los últimos metros no fueron lúcidos.En una primera etapa que no hubo mucho que destacar, el local fue impreciso cuando tuvo la pelota en su dominio y a esto le agregó las pulsaciones desmedidas, las cuales lo llevaron a quedarse con un hombre menos por la expulsión de Fattori, quien recibió la roja a instancias del VAR luego de un violento planchazo sobre Matías Abaldo.

Ya en el complemento, el equipo de Parque Patricios supo administrar la presión y, con un juego más asentado y sólido, llegó a la apertura del marcador: Alan Soñora ejecutó un tiro de esquina que cabeceó Rodrigo Echeverría, pero Tomás Durso despejó y el rebote fue capturado -también por la vía área- por Pereyra para poner la historia 1 a 0. La ventaja abrió otro panorama en el cotejo: Gimnasia buscó -con pocas ideas- la igualdad, mientras que Huracán fue inteligente para cerrarle los circuitos al rival y con el tanto sobre el cierre de Mazzantti, se quedó con un triunfo clave por no descender.