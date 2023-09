Continúan las charlas para prevenir que adultos mayores sean víctimas de ciberdelitos

La Municipalidad de General Pueyrredon realizará una nueva charla de prevención sobre delitos informáticos para adultos mayores, teniendo en cuenta que los delitos informáticos se han convertido en una preocupación creciente para personas de todas las edades y han aumentado de manera exponencial a nivel mundial en los últimos años.



En este marco, este lunes a las 14 se dará una capacitación en la Asociación de Fomento Santa Mónica, ubicada en Misiones 3944, destinada a todos los vecinos que quieran protegerse de fraudes y delitos informáticos.

Dentro de las temáticas a abordar, se ofrecerá información sobre los diferentes tipos de ciberdelitos y las técnicas que utilizan estos delincuentes. Los participantes aprenden a reconocer las señales de advertencia, para que puedan protegerse de manera efectiva.



Es importante destacar que todo aquel que haya sufrido alguna de estas situaciones puede denunciarla en Fiscalía General o en la Fiscalía de Delitos Económicos.



Recomendaciones para evitar estafas vituales

• Activar la autenticidad de dos factores en cuentas de redes sociales y WhatsApp o las plataformas digitales que sean utilizadas.

• No brindar ningún dato personal (usuarios, claves, contraseñas, pin, Clave de la Seguridad Social, Clave Token, DNI original o fotocopia, foto, ni ningún tipo de dato), por teléfono, correo electrónico, red social, WhatsApp o mensaje de texto.

• No usar la misma clave para distintas aplicaciones, cuentas, plataformas o sitios.

• Tener cuidado con los enlaces sospechosos y asegurarse siempre de estar en la página legítima antes de ingresar información de inicio de sesión.

• No utilizar equipos públicos o de terceras personas para acceder a aplicaciones, redes sociales o cuentas personales.

• No usar redes de wi-fi públicas para acceder a sitios que requieran contraseñas.