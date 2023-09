El colegio de arquitectos analiza los últimos incendios: "Existe una manifiesta incompatibilidad de usos"

El incendio que se originó en las instalaciones de un galpón ubicado en Juan B. Justo al 5200 puso de relieve una problemática, vinculada a la planificación urbana, ya conocida en la ciudad: depósitos ubicados en áreas destinadas a viviendas que, al sufrir incidentes, afectan a los vecinos.

Diego Domingorena, Presidente del colegio de arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, distrito 9

En los últimos siete años y medio sucedieron tres hechos con este denominador común. En mayo de 2016 el mayorista de limpieza 'Caromar', ubicado en Falucho y Salta; en diciembre de 2019 la distribuidora 'Torres y Liva', ubicada en Rivadavia entre 20 de septiembre y 14 de julio; Y el más reciente es el ocurrido el miércoles pasado en una distribuidora de papel y productos de limpieza en Juan. B Justo entre Marconi y Uruguay.

Caromar: La magnitud del siniestro hizo que los vecinos de casas cercanas tuvieran que abandonar las viviendas y por prevención, se cortó el servicio de gas. El fuego también dañó el tendido de cables de la zona.

En diálogo con 0223, Diego Domingorena, presidente del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, distrito 9, reflexiona sobre la incompatibilidad de usos y la necesidad de una planificación estratégica para el desarrollo urbano sostenible, a raíz de los recientes incendios en áreas residenciales.

Consultado por estos tres casos antes mencionados el presidente del colegio profesional aseguró que "tienen el denominador común de estar implantados en zonas residenciales. Solo podríamos aportar que los dos primeros en zonas de alta y media densidad y la tercera en una zona residencial de baja densidad". Con respecto a la ubicación destacó que "en los tres casos existe una manifiesta incompatibilidad de usos, no sólo por el riesgo que significaron los siniestros, sino también por que su localización no se condice con sectores donde la movilidad, la accesibilidad, la habitabilidad y lo ambiental tienen la lógica residencial y no la de acopio o industrial."

El incendio en Juan B. Justo y Marconi alcanzó a tres galpones de gran magnitud y toda la manzana fue evacuada preventivamente.

En cuanto a la planificación urbana de la ciudad y el ordenamiento de las zonas por parte del estado municipal Domingorena remarcó: "Desde el colegio de arquitectos hemos manifestado reiteradas veces que entendemos que el Partido de General Pueyrredon necesita imperiosamente repensar su desarrollo urbano y su ordenamiento territorial en base a una planificación estratégica, a largo plazo, teniendo en cuenta la productividad con equilibrio ambiental entre otras condicionantes."

Torres y Liva: El incendio de la distribuidora dejó a decenas de vecinos en la calle dado que el fuego alcanzó a los edificios de alrededor y muchas personas perdieron todo.

El presidente del colegio de arquitectos analizó también la posibilidad de que aquellos espacios de acopio o industrias ya radicados puedan ser desplazados de las zonas urbanas. "La relocalización y promoción de las estructuras productivas en la ampliación de las zonas ya consolidadas, como el parque industrial, y en la creación de nuevas zonificaciones son parte de la planificación que consideramos necesaria", manifestó Domingorena, a la vez que aseguró que "nuestra institución siempre está a disposición para colaborar y aportar a los requerimientos que nos solicite la gestión municipal."