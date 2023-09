La pareja acusada de robar a dos taxistas se negó a declarar y seguirá detenida

El hombre de 34 años y la joven de 20 acusado de asaltar a dos taxistas en menos de veinticuatro horas que fueron detenidos el sábado pasado tras un allanamiento en el que secuestraron un arma de fuego se negaron a declarar hace instantes en Tribunales y seguirán detenidos mientras avanza la investigación.

Fuentes judiciales confirmaron a este medio que los imputados por el delito de robo y tenencia ilegal de arma de guerra estuvieron acompañados por miembros de la Defensa Oficial y no quisieron dar su versión de los hechos ante la fiscal Florencia Salas. Si bien la postergación de la indagatoria se dio tras el pedido de un abogado particular, éste finalmente no asumió la representación de la pareja.

Ángel Barroso y Lucía Demetrio –ambos con antecedente penales- fueron detenidos el sábado tras un allanamiento avalado por el Juez de Garantías Saúl Errandonea que consideró suficientes los elementos para presumir la responsabilidad de la pareja en dos robos a taxistas.

Tras la finalización del trámite que se efectivizó en el segundo piso de Tribunales, el hombre fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán y la mujer al Destacamento Femenino.

El miércoles pasado un chófer de 68 años denunció que una pareja abordó el rodado en Independencia y Primera Junta para solicitar un viaje hasta el barrio Parque Palermo. Al llegar a San Cayetano y Baigorria, el hombre lo sujetó del cuello y la mujer le robó 19 mil pesos de recaudación, documentación y un celular.

Un día más tarde, personal de la Subcomisaria Parque Hermoso acudió por llamado al 911 a Baigorria y Labardén donde el chofer de un taxi había activado su botón de alerta. El damnificado denunció que había tomado un viaje en calle Santa Fe y San Martín, donde ascendió una pareja los cuales le solicitaron ser transportados hasta el barrio Parque Palermo.

A al arribar a destino ambos violentaron la mampara de acrílico, el masculino lo tomó del cuello mientras que la mujer le sustrajo su recaudación y un teléfono celular.

En el allanamiento que llevó adelante personal de la Sub comisaría Parque Hermoso, comisaría decimosexta y GAD, también secuestraron una escopeta con munición, por lo que fueron notificados de la formación de una causa por robo y tenencia ilegal de arma de guerra.