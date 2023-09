Messi no va ni al banco en la final de la US Open Cup

La esperanza de todos los hinchas de Inter Miami y los amantes del fútbol era volver a ver a Lionel Messi en una final, con la posibilidad de alzar una nueva copa en Estados Unidos, apenas dos meses después de haber llegado. Tanta trascendencia, que TyC Sports envío relator, periodista y campo de juego para transmitir el partido desde la cancha, y finalmente el "10" no estará no sólo en el equipo titular, sino que ni siquiera ocupa un lugar en el banco de suplentes en el encuentro que definirá el campeón de la US Open Cup que se jugará desde las 21.30 en el estado de Florida. El argentino Facundo Farías, estará desde el arranque.