Incendio en una distribuidora de artículos de ferretería: la destrucción es total

Los empleados de la empresa distribuidora de artículos de ferretería Eslabones viven horas de incertidumbre luego del incendio que arrasó esta madrugada con las instalaciones de la empresa que desde el año 2.000 funcionaba en el km 4.5 de la ruta provincial 88.

“A las 3:30 ó 4 de la mañana me llamaron de la empresa de alarmas para avisarme que había un incendio de gran magnitud y habían dado aviso a los bomberos”, relató en diálogo con 0223 el encargado de la distribuidora al tiempo que resaltó que cuando llegó al lugar encontró cuatro dotaciones de bomberos trabajando en el lugar que presentaba destrucción total.

De acuerdo al relato del hombre, aún no es clara la causa que originó el siniestro aunque no se descarta un desperfecto eléctrico. “Los bomberos todavía no se ponen de acuerdo en el lugar en el que empezó el fuego, si fue en las oficias o en la parte de atrás. Hay que esperar a que terminen las tareas de enfriamiento para que se pueda investigar”, dijo.

Quebrado, el hombre aseguró que si bien “Eslabones” funciona en ese predio desde el año 2.000, la empresa cuenta con una trayectoria de más de 40 años en la ciudad. “Las pérdidas son totales y es una tristeza enorme porque es un laburo de toda la vida”, aseveró entre lágrimas mientras explicaba que el local contaba con toda las medidas de seguridad correspondientes.

“No hay indicios de lo que pasó, acá guardamos plástico, soga, nylon, pero todo separado como corresponde”, cerró.