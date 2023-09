Con una joya de un juvenil en el descuento, Banfield consiguió tres puntos de oro en Córdoba

Banfield se encontró con un agónico gol en tiempo de descuento con una gran definición de Gerónimo Rivera y superó a Instituto de Córdoba por 1 a 0, en encuentro válido por la tercera fecha de la zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Primera División. Rivera había ingresado apenas dos minutos antes de anotar el tanto que le dio el triunfo a los de Julio César Falcioni, a los 49 del segundo tiempo.

Los cordobeses no lograron ser efectivos en el arco rival por lo que perdieron la chance de mantener el invicto, por lo que ahora quedan con cuatro puntos, mientras que el "Taladro" alcanzó las seis unidades y sumó su segundo éxito al hilo. Ambos comparten el decimosexto lugar en la tabla anual, y se mantienen lejos de la zona de descenso, aunque en promedios están algo más comprometidos (Banfield 1,211 e Instituto 1,200).



El dueño de casa fue ampliamente superior en el primer tiempo, ante un "Taladro" deslucido que no lograba hacerse del balón, y padecía numerosas imprecisiones cada vez que intentaba imponer juego. El defensor Juan Franco a punto estuvo de abrir el marcador a los 15 minutos, cuando le tocó cerrar una gran jugada colectiva del equipo, pero quedó con poco ángulo cuando pateó al arco, y el arquero rival Facundo Cambeses sacó al córner con una gran estirada. Dominó el local, pero no pudo plasmar en el marcador esa superioridad que mostró en los primeros 45 minutos.



Pero la visita salió con todo en el complemento y dispuso de dos chances claras cuando corrían apenas 2 minutos de esa segunda etapa, aunque se topó con la figura del arquero de la ‘Gloria’ Manuel Roffo, quien en un par de buenas intervenciones sacó los tiros de Brahian Aklemán y de Juan Pablo Álvarez. El promisorio arranque del segundo tiempo ilusionaba a los dirigidos por Julio Falcioni, pero rápidamente los "albirrojos" se acomodaron en el campo y recuperaron el dominio del balón. La "Gloria" era más y sentía que podía quedarse con la victoria, pero volvía a chocar con sus propias limitaciones al momento de cerrar las jugadas, por lo que el DT Diego Dabove movió el banco y mandó a la cancha al ecuatoriano ex Newell’s Djorkaeff Reasco, quien hizo su debut en el equipo de Alta Córdoba. A los 28 minutos de esa segunda parte, llegó la mejor intervención de Cambeses, quien con su pierna izquierda tapó sobre la línea un cabezazo del goleador Adrián Martínez en la opción más clara que tuvo el local. Más tarde, el encuentro se mantuvo detenido algunos minutos con una situación particular que se dio ante un golpe que sufrió en la cabeza Cambeses en una caída contra el piso, y los médicos le indicaban que saliera del campo al igual que sus compañeros, pero el arquero se negó a dejar el campo y finalmente el cambio no se realizó. Tras ese episodio el árbitro Andrés Merlos decidió adicionar 10 minutos, y fue en ese entonces cuando Rivera con una gran corrida por derecha, eliminó a dos defensores rivales y definió con zurda junto al palo derecho de Roffo para desatar la euforia entre los suyos.