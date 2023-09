Alvarado buscará repetir lo hecho en Mataderos

El triunfo ante Nueva Chicago fue soñado. Por el momento, por la forma, fue un cambio de aire y renovó una ilusión para encarar de la mejor manera la recta final del campeonato, olvidándose por completo del descenso y animándose a pensar en el Reducido. Pero el margen es chico y, por eso, para pelear, no queda otra que ganar y ganar. Con esa presión, recibe a las 15.10 a San Martín de Tucumán en el José María Minella, por la 32da fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

El equipo de "Pancho" Martínez mostró la mejor producción en el torneo y de las mejores que se le recuerden en la categoría. Con muchos puntos altos y contundencia, goleó a un conjunto que venía en plena remontada y con aspiraciones de subirse al segundo lugar de la tabla. No va a ser fácil repetirlo, pero acercarse a eso lo va a poner en buenas condiciones de obtener nuevos tres puntos. Lo que está claro, es que no hay demasiado que cambiar. La única duda puede estar en el ataque, donde está en condiciones de reaparecer Sebastián Ramírez y podría reemplazar a Albertengo. El "9" tuvo participación en el juego pero no pudo convertir y en una goleada, para un goleador es una deuda pendiernte.

Enfrente estará San Martín de Tucumán que, como pasó con Chicago, está ante la posibilidad de quedar como escolta en caso de ganar. Eso servirá como aliciente para Alvarado para impedirlo y cortarle la racha a los tucumanos que llegan de tres sin derrotas.