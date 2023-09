Aclaran que los monopatines eléctricos no pueden circular por las calles de Mar del Plata

La irrupción de la pandemia de coronavirus impulsó un cambio significativo en la movilidad urbana con la aparición de vehículos eléctricos, un medio más atractivo para aquellas personas que buscan una forma más sostenible de moverse por la ciudad. Y si bien su uso está regulado en Mar del Plata, esta clase de vehículos no reúne las condiciones mínimas de seguridad para transitar.

El transporte eléctrico se tornó una opción más amigable con el ambiente, ya que no necesita de la combustión para funcionar y, por lo tanto, no emite gases. Además de ser un medio más limpio, ofrece un ahorro significativo en el bolsillo. Comparado con los costos de mantenimiento, combustible o estacionamiento de los vehículos convencionales, los precios asociados a esta opción eléctrica son considerablemente más bajos.

Aunque el uso de los monopatines eléctricos tomó fuerza en las grandes capitales del mundo, desde hace algunos años se pueden ver a varias personas trasladarse por las calles de Mar del Plata y cada vez más personas optan por esta propuesta de movilidad sustentable.

El director general del área de Licencias de Conducir de la Municipalidad de General Pueyrredon, Leonardo Lampugano, aseguró en diálogo con 0223 que los monopatines "no son un vehículo que esté autorizado a circular por la vía pública, ya sea eléctrico o motorizado". Por esta razón, explicó el funcionario, es que su uso no requiere la tramitación de una licencia de conducir.

Lampugano indicó que es facultad de la Subsecretaría de Tránsito controlar la circulación de esta clase de vehículos. "Habría que ver si pueden circular por bicisendas de acuerdo a la velocidad a la que transiten, con una velocidad estimada. Pero no están habilitados a circular de la bicisenda para el lado de lo que es la conducción de vehículos normales", señaló.

"No pueden circular como si fueran un auto. Son como los cuatriciclos: no tienen seguro ni patente. Todo vehículo que no está autorizado por el Registro de la Propiedad Automotor no puede circular en la calle. No se entregan licencias de conducir para monopatines porque no están preparados para circular", ratificó.

El uso del monopatín eléctrico encontró su auge en Mar del Plata después de la pandemia de coronavirus.

Por otra parte, el titular del área de Licencias de Conducir aclaró que motos y automóviles eléctricos están contemplados bajo la Ley de Tránsito 26/2019 que rige a nivel nacional.

Entre sus virtudes, se destaca que la micromovilidad ofrece a sus usuarias/os una forma de desplazamiento en ámbitos urbanos más económica, saludable y ecológica respecto de los modos motorizados convencionales, que favorece a la descongestión del tránsito y que puede ser aprovechado ya sea para viajes de trayectos cortos o, en el mejor de los casos, intermodales(2).

París será la primera capital de Europa en prohibir los monopatines eléctricos

Los monopatines eléctricos en libre servicio no podrán usarse más en las calles de París a partir del próximo viernes, de acuerdo al resultado de una votación popular, tras cinco años de presencia polémica y para frustración de sus usuarios.

De esta forma, París se convertirá en la primera capital europea que prohíbe completamente estos vehículos de libre servicio.

Muchos parisinos terminaron hastiados de ver estos monopatines eléctricos zigzaguear entre peatones o estacionados en medio de las calles y aunque estaban limitados a 10 kilómetros por hora, se les atribuye múltiples accidentes.

Desde agosto, los 15.000 vehículos fueron progresivamente retirados de las calles y sólo unos pocos estaban aún disponibles, principalmente en el centro de París.

Los tres operadores (Lime, Tier y Dott) perderán su autorización de ocupar el espacio público tras una consulta popular realizada a inicios de abril, en la que el "no" a los monopatines ganó con el 90%. Estas compañías esperan que los clientes opten por usar sus bicicletas en libre servicio, lo que debería permitirles por ahora no despedir a empleados.

Documentos, casco y velocidad máxima: cómo deben circular los vehículos eléctricos

No obstante, su presencia por las calles de Mar del Plata no se puede ignorar y por eso a mediados de agosto el Concejo Deliberante de General Pueyrredon acordó adherir a una disposición de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) que establece el marco regulatorio para la circulación de vehículos de movilidad personal

La Disposición 480/2020 de la ANSV rige la circulación de los denominados Vehículos de Movilidad Personal (VMP), considerados como aquellos vehículos de una o más ruedas destinado al traslado de personas y autopropulsado por motorización eléctrica o cualquier otro tipo de motorización, donde se exceptúa a bicicletas y vehículos para personas con movilidad reducida.

Entre los principales requerimientos se establece el uso obligatorio de casco de seguridad, mientras que el vehículo solo podrá ser ocupado por el conductor, no pudiendo trasportar carga, animales u otra persona.

Por otro lado, está prohibido el uso de “dispositivos de distracción”, en referencia a teléfonos móviles, auriculares o de cualquier otro sistema de comunicación, imagen o sonido que distraiga la atención del conductor. Asimismo, se prohíbe la conducción bajo los efectos de alcohol y/o drogas ilegales, donde se aclara que los conductores de VMP podrán ser sometidos a pruebas de alcohol y/o drogas, al igual que conductores de autos o motos.

Si bien no se establece la necesidad de contar con una licencia habilitante, sí se establece que los conductores deberán ser mayores de 16 años, los que estarán expuestos a percibir multas en caso de infringir reglas de tránsito. Respecto a la contratación de un seguro de responsabilidad civil, el mismo deberá ser establecido por cada jurisdicción.

En cuanto a los sistemas de seguridad, cada unidad deberá contar con sistema de freno que permita una detención total del mismo, un sistema de iluminación que contenga al menos una luz delantera de color blanca y una trasera de color roja, que se mantengan encendidas durante toda la marcha del vehículo. Asimismo, debe tener una bocina que permita ser escuchada por el resto de los usuarios por reglamentación para el resto de los vehículos.

En lo que respecta a la velocidad, tiene que poseer un sistema de limitación que permita su circulación en 30 km/h. “En caso se no poseer el mencionado sistema, no podrá superar bajo ningún supuesto dicha velocidad”, se aclara en la disposición de la ANSV.