San Lorenzo salvó un punto en el final y se quedó con mejor sabor que Huracán

San Lorenzo rescató un angustioso empate 1-1 ante Huracán, en el clásico barrial jugado en el estadio del Nuevo Gasómetro del Bajo Flores, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF). El conjunto de Parque de los Patricios parecía encaminarse hacia la victoria con un tanto de Ignacio Pussetto, pero el 'Ciclón' lo igualó por mediación del paraguayo Adam Bareiro, de penal en el octavo minutos de descuento. El "ciclón" jugó casi todo el complemento con un hombre menos, por lo que festejó el punto rescatado ante su rival de toda la vida.

Este fue el sexto empate consecutivo de San Lorenzo, mientras que Huracán -que lleva 22 años sin ganar en la casa de su eterno rival- no pudo despegarse del fondo en la tabla anual, que por ahora tiene a Gimnasia en zona de descenso directo.

El encuentro tuvo un arranque frenético y polémico, ya que los equipos no habían mostrados sus armas cuando desde un tiro de esquina corto, Nahuel Barrios lanzó el centro al área, pero en el camino la pelota dio en la mano de Lucas Souto y el árbitro Pablo Echavarría no dudó y cobró penal. Posteriormente, el VAR llamó al juez para que revise la acción porque el futbolista del elenco visitante estaba recogiendo su brazo y éste no estaba en una posición antinatural, lo que hizo que finalmente anule el fallo. Tras ese hecho, Huracán no se hizo esperar y con Ignacio Pussetto -en una acción individual sensacional al controlar la pelota con el pecho en el área- se resbaló y la pelota quedó en los pies de Matías Cóccaro, quien reventó travesaño con un violento remate. Por su parte, San Lorenzo manejó el balón, pero no tuvo la creatividad necesaria ni la profundidad ofensiva para romper la defensa del equipo visitante, el cual se apoyó en el arquero Lucas Cháves cuando fue necesario y le bajó la persiana al primer tiempo sin emociones.

Para el complemento, el entrenador Ruben Insua decidió las salidas Federico Girotti y Nahuel Barrios para que ingresen Iván Leguizamón y Carlos Sánchez. Esto generó que el dueño de casa se acomode dentro del campo de juego y presione a un rival que no lograba hacer pie, sin embargo, la expulsión de Hernández, cambió los planes y el panorama. Huracán con la ventaja de tener un hombre de más, arrinconó al "Ciclón" con las intervenciones de Alan Soñora y dio el golpe de nocaut con un golazo de Pussetto, quien relució toda su categoría para firmar el 1 a 0 tras una serie de despejes fallidos por parte de la defensa local. Posteriormente, el equipo de Diego Martínez hizo un juego inteligente, en el cual esperó al acecho para intentar ampliar la ventaja y se agrupo para defender la misma, sin embargo, en la última acción del encuentro un penal increíble por parte de Franco Alfonso sobre Gastón Ramírez, le permitió a Bareiro decretar el 1 a 1 final. Tras el tanto, el festejo del atacante paraguayo (hizo referencia al bigote que utiliza Cóccaro), desató una serie de empujones entre ambos planteles que derivó en la expulsión de Pussetto, quien se encontraba en el banco de suplentes luego de ser sustituido.