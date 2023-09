Una perrita se escapó de su casa para ver un concierto de Metallica

Sin lugar a dudas que Metallica es una de las bandas más icónicas de la historia, tanto es así que su fanatismo trasciende a lo humanos y hasta los perros disfrutan de su música.

El pasado fin de semana, los veteranos de 42 años de carrera brindaron un recital ante 78 mil fanáticos en el Sofi Stadium de Los Ángeles, convirtiéndose en noticia ya que rompieron el récord de 70 mil personas que fueron a Taylor Swift.

Pero una fanática llamó especialmente la atención horas más tarde: Storm, una perra, escapó de la casa adonde vive a pocas cuadras del imponente estadio norteamericano y se coló en el concierto.

Otro fanático la fotografió sentada en una butaca y la viralización fue instantánea. Hasta la banda compartió la foto: "¡Quizás hayas oído que una fan de cuatro patas se unió a nosotros! Nuestra amiga Storm se escapó de su casa y se dirigió sola al concierto", confirmaron en sus redes oficiales.

La perrita llamada Storm se ubicó en una de las butacas del Sofi Stadium

Luego, para traer tranquilidad, aseguraron que la perrita volvió sana y salva a su casa: "Después de una noche completa viendo el show con la familia de Metallica, Storm se reunió de manera segura con su familia real al día siguiente. Se lo pasó genial escuchando sus canciones favoritas", bromearon al cambiar el nombre de temas clásicos como Master of Puppets (amo de marionetas) por Master of Puppies (amo de mascotas).

Tras la viralización de este tierno episodio, el grupo liderado por James Hetfield y Lars Ulrich aclaró que no está permitido llevar animales a los recitales porque corren riesgo por el alto volumen. "Y en caso de que te lo preguntes, no. Definitivamente no deberías traer a tus amigos peludos al tour. Pero esta perrita sí tuvo su día...".