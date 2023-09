Amenazó a la vecina y le mostró los genitales: confirmaron la suspensión de juicio a prueba

Tras revocar la decisión que había tomado la Justicia Correccional, la Sala I de la Cámara de Apelaciones resolvió el acuerdo de suspensión de juicio a prueba por tres años para el hombre que amenazó y le mostró los genitales en reiteradas ocasiones a su vecina. El sujeto de 60 años deberá cumplir una serie de reglas de conducta para el mantenimiento de la medida.

La decisión de los jueces Pablo Poggetto y Adrián Angulo dejó sin efecto la resolución de la Jueza Correccional Ana María Fernández que el mes pasado resolvió no hacer lugar de momento a la suspensión de juicio a prueba propuesta por el Ministerio Público Fiscal y la defensa del imputado.

Elementos secuestrados en la vivienda del vecino.

Para el abogado de la víctima el papel de la fiscalía fue “tristísimo”, que hubo una “falta de perspectiva de género total” y recordó que sin cercenar ningún derecho de defensa, se podría haber resuelto en un juicio abreviado de ejecución condicional donde al menos quedaba el antecedente.

“Lamentablemente no tenemos recurso como particular damnificado, así que queda firme la decisión de aplicar la suspensión del juicio a prueba. Es estar bajo una serie de condiciones, durante un tiempo que, al concluirse, extingue la acción y no te queda ningún antecedente”, sostuvo Bernardo Palumbo.

En enero de 2022, la mujer denunció en la comisaría quinta que, de manera constante, un vecino la amenazaba y le mostraba los genitales. Las actuaciones fueron remitidas a la fiscalía de Resolución Temprana de Conflictos Penales y tras el avance de la investigación se allanó la casa del imputado en la que secuestraron un revólver, 26 municiones, dos filmadoras de mano, un teléfono celular, un cuchillo y una tijera.

A mediados del mes pasado, el fiscal Paulo Cubas y la defensa del imputado plantearon la suspensión de juicio a prueba con varias características: un ofrecimiento resarcitorio de 50 mil pesos –supeditado a la aceptación de la mujer-, la obligación de fijar domicilio, someterse al control del Patronato de Liberados, abstenerse de acercarse a menos de doscientos metros de la mujer o su grupo familiar, evitar contacto por cualquier medio y entregar al Estado el arma secuestrada.

En la audiencia que se practicó a través del sistema Microsof Teams, la defensa del hombre aceptó las condiciones de suspensión de juicio a prueba y elevó a 60 mil pesos la suma ofrecida, además de mantener el tratamiento psicológico que lleva adelante.

Sin embargo, la víctima señaló que no prestaba conformidad a la solución alternativa planteada por la defensa y aceptada por el Ministerio Público Fiscal. La decisión se basó en que el ofrecimiento en concepto de reparación del daño no resulta viable, toda vez que la misma ha tenido gastos que rondan un millón y medio de pesos y por considerar que más que una condición de prohibición de acercamiento, debería aplicarse al caso las pulseras duales, ya que la víctima de autos se encuentra aún muy asustada.

La resolución la tomo la Sala I de la Cámara de Apelaciones y Garantias.

La mujer solicitó la alternativa del juicio oral y público a recordar que con la caída de las restricciones perimetrales el sujeto reincidía y que debió mudarse para velar por sus hijos. “Tiene un trastorno paranoide de la personalidad, nadie sabe el miedo con el que cargo... es tan impredecible en su conducta que es totalmente agresivo” sostuvo.

"Todo mi calvario empieza por un mal asesoramiento de la Fiscalia, siendo que yo creía firmemente que estaban velando por mis intereses y los de mis hijos y sin embargo deduzco que estaban más preocupados en defender al agresor. Nunca me explicaron acabadamente que tenía que denunciar cada cosa ni me advirtieron que tenía que decir claramente que era una cuestión de violencia de género porque me parecía que era una cuestión de sentido común y ellos tenían la experticia”, dijo la mujer.