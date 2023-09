La Scaloneta derribó otra racha negativa

La selección argentina de Lionel Scaloni rompió una nueva racha negativa que pesaba sobre los equipos nacionales en sus estrenos por los puntos como campeones mundiales, en los que nunca había ganado. La victoria sobre Ecuador (1-0, con gol de Lionel Messi) dejó atrás una mala lista de resultados negativos como le pasó a la Selección de César Luis Menotti post 1978 y a la de Carlos Salvador Bilardo luego de 1986.

Es verdad que en esa época, el campeón mundial se clasificaba de manera directa al próximo certamen mundialista, a diferencia de como sucede ahora que debe afrontar el camino como casi todas las selecciones, con la salvedad de México, Estados Unidos y Canadá, que son organizadores. El primer caso, con Menotti en el banco, sucedió contra Bolivia por 2-1 en La Paz, escenario del martes próximo para Argentina, y se dio en la Copa América 1979. Tal vez la diferencia con la actualidad es que solamente estuvo el capitán Daniel Alberto Passarella en el once inicial y el resto fueron jugadores que habitualmente no eran titulares en el Mundial de un año antes. En ese certamen, Argentina tardó tres partidos para celebrar y lo hizo ante Bolivia por 3-0 en el Monumental por esa Copa América -en el medio perdió con Brasil, de visitante-, que luego ganó Paraguay.

Ya con Diego Maradona consagrado bajo el sol mexicano, Argentina se hizo presente en la Copa América 1987, que organizó pero conquistó Uruguay, y el debut tuvo un flojo empate con Perú por 1 a 1 en el Monumental. Las imágenes de la época dejaron en claro que el fanatismo era menor, con tribunas vacías, a pesar de la presencia oficial de Argentina como bicampeona mundial en ese entonces. De hecho, con Maradona en el once y un flojo fútbol, Argentina terminó siendo silbada por la eliminación en semifinales. Sólo le ganó a Ecuador (3-0) en el torneo.

Ahora quedará ver si consigue la clasificación al Mundial y observar su debut, ya que en España 1982 se perdió con Bélgica y en Italia 1990 con Camerún, ambos por 1 a 0.