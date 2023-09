Lionel Scaloni: "Messi me pidió el cambio y vamos a ver si va a Bolivia"

Leo no sale nunca y llamó la atención cuando le pidió el cambio a Scaloni. Lo más probable es que no vaya a Bolivia.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni reveló que el reemplazo del capitán Lionel Messi por Exequiel Palacios a dos minutos del final del encuentro victorioso ante Ecuador se produjo "porque él lo pidió", y anticipó que ahora al rosarino "le harán estudios para ver si puede ir a jugar a Bolivia".

"No sé que tiene Lionel. Me pidió el cambio, no fue que yo decidí sacarlo. Veremos cuando este viernes le hagan estudios si está para viajar a Bolivia", advirtió Scaloni, extendiendo un interrogante que transitó toda la semana, respecto de la presencia del capitán argentino en los 3.650 metros de altura de La paz el martes próximo. "Allá van a jugar los que mejor estén. Pero no fue que hoy reservamos a algunos jugadores pensando en Bolivia. Es inútil ponerse a hablar de la altura. Iremos con lo mejor que esté disponible y listo", aclaró Scaloni en la conferencia de prensa postpartido. Y siguiendo con el tema remarcó que "en cada partido siempre van a estar los mejores, y los que se ausenten será por lesiones. Porque acá no hay tiempo de probar. Los jugadores jóvenes que están con nosotros jugarán cuando les toque, pero tenemos una buena base con los sub-23 de Javier Mascherano".

"Lo que pasa es que eso es así porque las eliminatorias Sudamericanas son las más difíciles del mundo, y el que piense lo contrario, que lo demuestre. Ya tuvimos partidos complicados como este de Ecuador en la Eliminatoria pasada. Por eso estaba el desafío de no dormirnos en los laureles, aunque debemos mejorar algunas cosas", expresó. "Pero atención que estoy orgulloso del partido que hicimos, ya que jugamos al límite, como debíamos hacerlo, y ganamos los duelos, como por ejemplo Alexis Mac Allister, que jugó solo en el medio, pero ganó muchos duelos", refirió.

Y sobre una de las figuras de la cancha, Cristian Romero, resaltó que "hizo un partido increíble, pero a veces se cree He Man, sobre todo cuando la gente lo lleva en andas. Pero también debe ver que a veces, cuando se va arriba, nos quedamos mal parados atrás". Pero por suerte el retroceso que hicimos fue increíble, y eso se debe a que tenemos una selección que nos da variantes tácticas, y eso es lo bueno. Y a nuestro cuerpo técnico por eso nos toca vivir buenos momentos desde que asumimos hace cinco años, y con la experiencia vamos mejorando y hacemos lo que debemos hacer", reflexionó. "Lo que hoy nos faltó fue encontrar más a Nicolás González en el primer tiempo, Fue de entrada porque pensábamos que por su lado podíamos lastimar a Ecuador. Lo habíamos estudiado y creíamos en eso", concluyó.