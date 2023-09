"El grupo no se va a relajar más allá de lo que se logró", afirmó Lionel Messi

El capitán argentino Lionel Messi analizó la victoria de la selección nacional sobre Ecuador por 1 a 0 en la jornada inaugural de las Eliminatorias 2026 y advirtió que "este grupo no se va a relajar, porque lo del Mundial fue muy lindo pero ahora comienza una nueva etapa". : “Sabíamos que hoy iba a ser difícil, son partidos muy igualados y jugamos contra una gran selección, tenemos que dar el 100 para sacarlo adelante”, comentó.

Además, se refirió a su salida a los 44' del complemento por Exequiel Palacios, hecho que no ocurría desde el 25 de junio de 2014 en la victoria sobre Nigeria por 3 a 2 durante el Mundial 2014: “Al final estaba cansado porque fue un partido duro, pero me sentí muy bien. Pero seguramente no va a ser la última vez que empiece a salir durante los partidos”.

El capitán, de 36 años y nuevo goleador histórico de las eliminatorias con su tanto de tiro libre junto a Luis Suárez, ambos con 29, se alegró con la victoria, pero fue más allá: “Disfrutamos muchísimo todo lo que pasó, pero tenemos que mirar para adelante, sabemos que si bajamos un poquito nos pasan por arriba, tenemos que seguir como ahora y pelear cada partido”. “Lo que pasa es que todos le quieren ganar siempre a Argentina, y más ahora que somos campeones del mundo, por eso no podemos bajar, tenemos que subir aún más porque la exigencia de los partidos es máxima”, apuntó.