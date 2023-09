La hija de Floppy Tesouro le dijo "pelotudo" a Tinelli en el Bailando y lo hizo vivir un incómodo momento

Morea, la hija de Floppy Teosouro acompañó a su madre a la pista del Bailando 2023 para hacerle el aguante a Kennys Palacios, el mejor amigo y peinador de Wanda Nara y otras famosas. La exmodelo confesó que también es su amigo y que siempre la peina y la maquilla tanto a ella como a su hija.

En ese momento, entonces, surgió un inesperado ida y vuelta entre la pequeña de 7 años y el conductor que derivó en una discusión insólita. Tinelli primero le consultó si le gustaba cómo peinaba y ella lanzó: “No”.

Todos quedaron sorprendidos por su respuesta y fue ahí cuando confesó que “no le gusta que la peinen última”. Luego, la nena contó que iba a la escuela y en varios momentos lo dejó en "off side" a la principal figura que tiene la pista más famosa del país.

“A vos no te iba tan bien”, expuso Morea sobre el desempeño de cuando Tinelli iba a la primaria. El conductor no anduvo con vueltas y le contestó: “¡Y vos qué sabes, pendeja! Perdón que te diga pendeja, pero me enojé”. “Y yo te diría pelotudo”, sentenció, y dejó a Tinelli y a todo el programa sin reacción.

Este año, el show suma por primera vez una transmisión simultanea y en vivo por streaming, que comienza dos horas antes del programa televisivo y sigue con la cobertura de todo el reality. Además, hay otra novedad: "La cabina del descargo". Está a un costado de la pista de baile y por allí pasan los concursantes junto a todo su equipo para dar su testimonio luego de sus actuaciones y de recibir las puntuaciones. En la edición de este Bailando hay tres marplatenses: Ian Hachmann, Maxi Diorio y Romina Malaspina.