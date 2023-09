Declaran inconstitucional juzgar otra vez a acusado de homicidio luego de que el jurado se estancara

Marzo de 2022, un jurado popular se “estanca” y el juicio a Nicolás Pérez por el homicidio del playero Tomás Marcos -cometido tres años antes- se cancela, se disuelve el jurado y se define convocar a un nuevo debate. Sin embargo, la Sala II de la Cámara de Apelaciones y Garantías declaró, por mayoría de opiniones, inconstitucional a realización de un nuevo juicio por jurados.

El pronunciamiento, sin precedentes, les dio la razón a los abogados Cristian Prada, Eduardo Toscano y Walter Llona que sostuvieron que no podía haber un nuevo juicio porque era juzgar dos veces a una persona por el mismo hecho. “Además de acusarlo erróneamente, ahora declararon la inconstitucionalidad y no habrá nuevo juicio”, confirmó el tercero de ellos a 0223.

Los jueces Pablo Poggetto, Marcelo Madina y Adrián Angulo también decidieron, en este caso por unanimidad, “devolver los autos principales al Tribunal Oral en lo Criminal N°2”. En marzo de este año el Juez Alexis Simaz había rechazado la inconstitucionalidad planteada por los defensores de Pérez quienes realizaron las apelaciones correspondientes.

Más allá de los rechazos parciales, en mayo de este año la Sala Segunda del Tribunal de Casación provincial resolvió reenviar las actuaciones a la Sala II para que resuelva la apelación.

“Un juicio termina con absolución o condena, no con una zona gris”

Tras el fallo, sin precedentes en la provincia, el magistrado interviniente deberá dictar una nueva resolución y la defensa de Pérez solicitará la absolución al entender que se impone el beneficio de la duda.

Tomás Marcos fue interceptado por los delincuentes en Belgrano casi 20 de Septiembre. (Foto: archivo 0223)

“En un juicio por jurado hay varias cuestiones que no se trataron y hacen al derecho del imputado. En un juicio así, se lo juzga tres veces, porque si se estanca el jurado, pasa otras dos veces a deliberar”, le dijo Prada a este medio.

Para el abogado eso está mal porque el imputado no es culpable de que el Estado no haya quebrado el principio de inocencia. “Un juicio termina con absolución o condena, no con algo gris. No puede decir estamos en duda y hacemos un juicio nuevo”, agregó.

“El fiscal tiene la suerte de hacer un doble juicio, nosotros no y la duda razonable merece absolución. No somos causantes, elegimos juicio por jurado porque es el derecho nuestro defendido, pero nosotros no hicimos la ley y no tenemos la culpa que el artículo de la ley esté mal”, agregó.

Por último, el profesional sostuvo que independientemente de la resolución, siempre sostuvieron que Pérez era inocente. “Surgieron líneas investigativas nuevas y entendemos que se debería escuchar más las testimoniales que las versiones policiales”, concluyóPrada.

Los hechos

Nicolás Pérez fue detenido el 4 de abril de 2019, apenas cuarenta y ocho horas después de que junto a su cómplice interceptara a Tomás Marcos en la calle Belgrano entre 14 de Julio y 20 de Septiembre para robarle la motocicleta en la que se desplazaba. Al acusado de efectuar el disparo con un revólver calibre .38 lo atraparon en una vivienda del barrio Santa Celina.

Según la hipótesis del fiscal Alejandro Pelegrinelli, el detenido viajaba como acompañante en la motocicleta que interceptó al hombre de 52 años y tras un brevísimo forcejeo efectuó un único disparo que atravesó el casco de la víctima, impactó en la nuca de Marcos y lo mató de forma inmediata.

Tras el debate, nueve de los doce jurados avalaron esa idea, pero al no llegar a los diez votos necesarios tras dos rondas de deliberaciones, el Juez Alexis Simaz debió disolver el mismo.