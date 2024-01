Posada del Inti cierra ante la falta de financiamiento: casi 50 personas se quedan sin tratamiento

Posada del Inti es una ONG que desde hace muchos años aborda la prevención, asistencia e integración social de personas con trastornos psicofísicos y sociales, haciendo base en el consumo problemático, mediante el desarrollo de distintos programas de acompañamiento. Su presidente, Fabián Messina, anunció que actualmente no llegan a cubrir los costos por lo que deberán cerrar sus puertas. "Hoy mantenemos la relación con el Estado, ya que tenemos un convenio por el centro de día y una comunidad terapéutica que funciona en el barrio Antártida Argentina, mediante un acuerdo con la Secretaría de Políticas Públicas de la Nación. El mismo está vigente pero con la desfinanciación que se viene dando en los últimos años, la prestación que brinda el Estado por cada usuario se fue erosionando", aseguró en diálogo con 0223.

La institución atiende hoy a 49 personas y está a disponibilidad completa, pero esos pacientes quedarían sin servicio. "La beca que se da por prestación es de $153 mil, siendo que atendemos los casos más complejos por ser una institución de categoría A. Eso implica que se vayan en medicación unos $55 mil, por lo que quedan menos de $100 mil para destinarlo a comidas, vivienda, seguros y profesionales (psicólogos, psiquiatras, médicos, terapistas, talleristas) para cada persona. Resulta inviable la continuidad", manifestó Messina.

Fabián Messina, presidente de Posada del Inti. Foto: 0223.

En ese marco, indicó que el objetivo de la ONG siempre fue tener un enfoque de tratamiento y responsabilidad legal atento a las normas: "Hemos trabajado muy fuerte con la Provincia para lograr las habilitaciones y estar dentro de la Ley de Salud Mental (26.657). Estar habilitados implica una responsabilidad y nosotros queremos un tratamiento interdisciplinario. Creemos que hay que sostener la calidad del servicio que se brinda. Pero la gente tiene que saber que para eso se necesita mucho. Por ejemplo, los Colegios profesionales ponen un mínimo ético (y de $25 mil que deberíamos pagar, hoy alcanzamos a dar $8 mil), entonces los equipos se van desarmando", indicó el titular de la entidad, quien recapituló: "Hemos perdido alrededor de 25 personas en el último semestre. Se ha generado un recambio permanente de profesionales, cuando históricamente teníamos personas con 8 o 10 años de mantenimiento".

Lamentablemente, esas 49 personas no tienen hoy un lugar de esas características para ir. "Los pacientes no se derivan, somos la única institución así a 400 kilómetros a la redonda. A mi me preocupan no sólo ellos, sino los más de 20 llamados que recibimos de consultas por día", contó Messina.

Desde la ONG vienen hablando desde noviembre con personal de la gestión anterior pero no pudieron resolver el tema de los costos, y actualmente no hay autoridades en Sedronar a nivel nacional. Si bien han solicitado una reunión con la Secretaría de Salud, les preocupan los tiempos: "Esperamos que haya una respuesta, el tema es ver si llega a tiempo porque varias instituciones han cerrado en el país en las últimas semanas y otras están en la misma situación que Posada del Inti. El tema es tener al consumo como problemática pública y enfrentar la deficiencia a la hora de ejecutarla. No hay respuestas del Estado ante esta situación, vamos a contramano de la demanda de la sociedad y en el medio hay personas que sufren, con casos de violencia de género, narcomenudeo, y vecinos y familias afectados", indicó.

Ante esa ausencia de programas, la llegada de nuevas drogas como el fentanilo y la expansión de las ya existentes, preocupa: "Vemos que no hay prevención ni cuidados estatales en este sentido. Hay un caldo de cultivo para que la entrada de cualquier droga. El cierre de Posada del Inti tiene que generar una gran pregunta como comunidad de qué vamos a hacer con el consumo en nuestra ciudad", reflexionó Messina.