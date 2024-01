Kimberley buscará una ventaja en un choque que se las trae

No ha parado Kimberley en lo poco que va de 2024. Derrotó con autoridad a Argentino de 25 de Mayo con triunfos como visitante y local, y ahora se medirá con uno de los grandes de la zona, histórico del ascenso y de gran popularidad, Racing de Olavarría, en una serie semifinal que se está hablando y calentando mucho en la previa y, esperamos, no se traslade al campo de juego. A las 17, en el "José Alberto Valle", el primer acto de una serie que se las trae. Carlos Salinas, de Chañar Ladeado, el árbitro.

Mariano Mignini tiene a sus jugadores enfocados en el partido y dejando de lado todo lo que se habla afuera. En definitiva, los 22 protagonistas deberán ser los encargados de decidir el futuro de ambos equipos en el Torneo Regional Amateur. Para un lado o para el otro, si los únicos protagonistas son los jugadores, habrá ganado el juego limpio y dejado en ridículo a las sospechas y suspicacias que desviaron la atención durante toda la semana.

El "Gato" no confirmó el equipo pero no pudo recuperar a Santiago Vázquez, por lo que será una baja de peso para un hombre importante en el plantel. Por lo que se juega y la importancia, en el medio apostó a la experiencia y jerarquía de Damián Luengo como volante central, y Matías Gómez regresara en el ataque por Goiburu.

De esta manera, el once sería con: Nicolás Báez; Gastón Gómez, Rinaldi, Santos Bacigalupe y Leandro Páez; Sebastián Chávez, Luengo y Agustín Vázquez; Marco Miori, Leonel Iriarte y Matías Gómez. A estos once se suman Mateo Parín, Tomás Loscalso, Franco Mañas, Nahuel Roselli, Ever Ullúa, Ezequiel Goiburu y Diego Martínez.

De la vereda de enfrente, Racing viene de quedarse con el choque entre equipos olavarrienses y, al igual que el año pasado, es el rival a vencer en semifinales. La serie comenzará este domingo 14 de enero a las 17 en el "José Alberto Valle" y se mudará al "Buglione Martinese" el próximo fin de semana.