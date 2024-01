Natanael Esquivel firmó su vínculo y es nuevo jugador de Aldosivi

De a poco, Aldosivi sigue conformando su plantel para la temporada 2024 de la Primera Nacional. Lo que para los hinchas muchas veces es nerviosismo y ansiedad por conocerlos, para Andrés Yllana y la dirigencia no lo es tanto, porque en muchos casos son futbolistas que ya están cerrados, algunas veces incluso están entrenando, pero hasta tanto no firmen el vínculo que los une al "tiburón" no son presentados oficialmente. Así sucedió con Natanael Guzmán, el delantero cordobés que entrena desde el viernes y recién hoy selló el contrato con el conjunto del Puerto.

Poco conocido en nuestro país, hizo toda su carrera en el fútbol de Primera División en Uruguay. En nuestro país había jugado en las categorías más bajas del ascenso hasta que lo vieron del City Group y se lo llevaron al Montevideo City Torque, el club que tienen en el país oriental. Después de tres temporadas, pasó a Plaza Colonia y estuvo dos años más. Ahora vuelve a Argentina para probar suerte en Aldosivi en la Primera Nacional.

Guzmán es un delantero que puede jugar por todo el frente de ataque, que prefiere ser extremo por derecha, pero se adapta al resto de las posiciones de arriba, además de haber jugado en algunas ocasiones como mediocampista por derecha.