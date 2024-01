Sofia Pachano participó de la inauguración de un verano a pura música y gastronomía

Para darle la bienvenida al verano en la costa, Cerveza Patagonia, la marca elegida por los amantes de la naturaleza, realizó un evento abierto al público, mayores de 18 años, el pasado sábado 13 de enero, en su Refugio de Mar del Plata, ubicado en Alvarado 1326. La inauguración de la temporada inició alrededor de las 19hs con un show de cocina y fuegos a cargo de Salvador Mazzocchi (@salvalacocina) y degustación de las nuevas recetas especiales, IPA estelar y Coco Lager, junto a Sol Cravello, sommelier de Cerveza Patagonia.

Entre los invitados estuvo Sofia Pachano, quien se encuentra haciendo temporada de teatro en la ciudad costera y no dudó en acercarse al Refugio y probar los platos y maridajes especiales elaborados por Salva y Sol. Al igual que los locales y veraneantes que se acercaron a la cervecería para vivir un #VeranoPatagonia, la actríz disfrutó de la gastronomía, buena cerveza y música en vivo. Además de los DJ´s que musicalizaron el atardecer marplatense, la noche culminó con un show acústico de Zenón Pereyra.

Durante la temporada, en el mismo espacio, se podrá disfrutar de música en vivo y pop ups de marcas invitadas, como NotCo, con el objetivo de fusionar lo mejor de cada una. Una vez más Cerveza Patagonia se acerca a los amantes de la buena cerveza, en los puntos más estratégicos del país, para vivir un #VeranoPatagonia lleno de experiencias únicas y abiertas al público mayores de 18 años, para disfrutar la temporada al aire libre, con amigos y una pinta en la mano.

Para conocer todas las actividades de #VeranoPatagonia podés ingresar a @cervezapatagonia o https://www.cervezapatagonia.com.ar/refugios-0 Propuesta para mayores de 18 años. Beber con moderación.

Conocé la agenda de eventos Patagonia

19 a las 22: Banda en vivo Nico Etcheverry en Refugio Patagonia Mar del Plata

25 al 28: Pop Up NotCo en Refugio Patagonia Mar del Plata. Intervención artística en vivo, carta customizada por Not CO

26 a las 22: Banda en vivo Alta Gama en Refugio Patagonia Mar del Plata