Desesperación de pacientes por un nuevo paro de anestesistas en el Hospital Interzonal de Mar del Plata

Profundo malestar y preocupación embarga a cientos de pacientes del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) de Mar del Plata, ante un nuevo paro de anestesistas, que provoca la suspensión de todas las cirugías.

Un grupo de pacientes consultados por 0223 indicaron que las medidas de fuerza se realizan desde hace unos meses, lo que provoca que todas las intervenciones quirúrgicas programadas estén suspendidas y solo se realicen las de urgencia.

Según pudo saber este medio, el reclamo salarial de los profesionales al Ministerio de Salud bonaerense está activo en Mar del Plata, Bahía Blanca y un sector del Gran Buenos Aires. “El 25% de las asociaciones que los nuclea en la Provincia no aceptaron y siguen negociando”, señaló la misma fuente.

Mientras tanto, crece la desesperación de la gente, incluso hasta los que se encuentran en lista de espera hace 2 años, como es el caso de Florencia García, que tuvo que dejar de trabajar debido al intenso dolor que le provocan cálculos vesiculares. “Cada vez que voy a la guardia, me dan Tafirol para desinflamar. Hace dos años estoy esperando a que me operen y mientras tanto la nutricionista me dio una dieta. Pero no puedo comer nada, no ceno, apenas desayuno y algo más porque todo lo que como me cae mal. Ayer tuve que ir a las 3 de la mañana del dolor. Me atendieron a las 7 y me dieron calmantes. Me dieron a entender que recién me va a operar de urgencia. Ya no sé que hacer del dolor, es insoportable. Tuve que dejar de trabajar porque me descompongo. No puedo seguir así”, lamentó la mujer de 31 años, a 0223.

Cristian Valenzuela, un marplatense que escribió a este portal, manifestó la desesperación de toda una familia por la postergación de las cirugías. “Por el paro de anestesistas, tengo a mi papá desde el 3 de noviembre con la rodilla quebrada. Primero era porque no conseguían la prótesis. Tuvimos que pagarla en forma particular entre toda mi familia para que lo puedan operar. Y ahora le cancelaron 2 veces la operación por este tema que no se soluciona y no tiene fecha de operación. No es solo mi papá: hay muchísimas personas y en peor estado esperando operarse”, describió.