Robo millonario en pleno centro: entraron por el balcón a un noveno piso y sorprendieron a las dueñas

Una mujer de 44 años y su madre de 83 vivieron un calvario a fines del año pasado cuando delincuentes ingresaron a su departamento del noveno piso ubicado en un edificio del microcentro de Mar del Plata y les robaron sus ahorros en dólares y algunos objetos de valor.

El hecho tuvo lugar el 27 de diciembre pasado pero trascendió recién en las últimas horas. A casi un mes, las víctimas reclaman avances en la investigación que lleva adelante el titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°13, Mariano Moyano, en el marco de una causa por el delito de robo agravado.

Gisela contó a 0223 que alrededor de las 23.30 cuando terminaba de cenar en su vivienda y junto a su madre - que padece problemas coronarios - se disponían para acostarse en sus camas e irse a dormir, dos desconocidos levantaron las persianas de los balcones de la propiedad y se abalanzaron sobre ellas.

"Cuando cerré los ojos y apagué la luz enseguida me tiraron la puerta abajo y un tipo se me vino encima", contó la mujer a la que los delincuentes amenazaban de muerte si no les entregaba sus ahorros.

Después de permanecer durante una hora y media, lapso en el que golpearon a Gisela, los sujetos cerraron la puerta dejando a las propietarias encerradas en su interior, descendieron nueve pisos y salieron a la calle del edificio ubicado en Corrientes al 1900 con todos sus ahorros.

Tiempo después, la mujer descubrió que los ladrones lograron su cometido tras entrar al edificio, subir a la terraza, cruzar al edificio en construcción lindero al suyo y saltar a los balcones del noveno piso. "Esperaron a que nos acostáramos y ahí entraron", confió.

Para Gisela, los delincuentes realizaron arduas tareas de inteligencia antes de cometer el delito en pleno centro de Mar del Plata. "Sabían todos mis movimientos. Esto no fue al azar", denunció.

Gisela graficó que la secuencia que vivió en la noche del 27 de diciembre pasado "fue como una película de terror" por el modus operandi que emplearon los delincuentes que salvajemente la amenazaron y golpearon hasta que entregó el botín.

La víctima reclamó celeridad en la causa que lleva adelante el fiscal Moyano y cuestionó que los investigadores no volvieron a ponerse en contacto. Al cumplirse casi un mes del hecho, aún no tiene certezas de la identidad y el paradero de los delincuentes que la despojaron.