Mex Urtizberea: "Que esté gobernando Milei me parece onírico"

Dueño de un estilo propio supo hacer de las tertulias en su casa, un espacio de culto en el que confluyen personajes diversos, música y humor. Mex Urtizberea se prepara para traer su Fiesta ¡Fa! a Mar del Plata. Antes del evento que se realizará este lunes en el denominado “Templo del rock” de la avenida Constitución, el intérprete del recordado “Tuca” de “Viudas e hijos del Rock and Roll”, habló con 0223.

“Esta es la tercera fiesta FA que hacemos. Hicimos dos en Capital y ahora nos vamos para Mar del Plata”, dice del otro lado del teléfono Urtizberea. Las fiestas FA surgieron de “Esto es Fa” un ciclo que comenzó como una tertulia de amigos que se transmitía por Youtube y se convirtió en un espacio “de culto”. En el último año se destacó por la interpretación que Santiago Motorizado realizó del tema “No podrás”, de Cristian Castro, que fue uno de los videos con más clicks en la plataforma.

Según explica Mex, la idea de llevar las fiestas a espacios masivos responde a algo muy simple: “Cada vez más gente quiere venir a las FA y no entramos todos en la terraza de casa, ni amuchándonos, no hay forma”, dice. Para Mex el humor es natural, no fuerza los chistes ni está pendiente de cómo hacer reír a su interlocutor. “Lo lindo es que la persona que va a la FA no sabe con qué se va a encontrar, a veces nosotros tampoco”, confiesa.

“Lo que sucede con las FA sinceramente, no lo esperaba. Uno no hace las cosas midiendo el nivel de aceptación o la repercusión que va a generar, si haces eso, sos un pelotudo”, dice e inmediatamente aclara entre risas que “al menos yo no lo hago” . “Creo que la aceptación parte de la necesidad que hay en general de encontrarse y esto surgió así como un encuentro donde charlamos, hay música, volvemos a charlar con amigos no solo con quienes tienen las mismas ideas que yo, lo lindo es escucharse en estos tiempos donde pasan tantas cosas… ósea ¡Nos gobierna Milei chicos, dale!”, dispara y da el pie para una consulta imposible de evadir.

-¿Cómo transitas este momento?

- Que nos gobierne este personaje que parece un austriaco que cayó en Argentina y quiere imponer algo que le funciona a él en su país que tiene una realidad completamente diferente, me parece siniestro. Parecen duendes salidos de un mundo paralelo, no sé, viven de las redes, ¿no salen a la calle?.

Lo digo en serio, es onírico, parece una pesadilla…. Ojo yo entiendo el cansancio de la gente, el enojo, el descreimiento, pero esto….. Ahora hay que esperar a ver qué pasa, ¿viste? hay que ver, pero tenemos que ver, pero de verdad lo digo es muy onírico todo.

Esta tercera edición de la fiesta ¡Fa! contará con música en vivo "con invitados maravillosos, habrá danza con el Pato Smink... la van a pasar muy bien", cierra Mex.

*Fiesta ¡Fa! se llevará a cabo este lunes desde las 22 en avenida Constitución al 5700. Las entradas se encuentran en venta por sistema Articket.