Caputo confirmó que el Gobierno retira el capítulo fiscal de la ley de Bases

El Gobierno de Javier Milei decidió retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases para "facilitar y acelerar su aprobación". Así lo confirmó este viernes por la noche el ministro de Economía Luis Caputo durante una conferencia de prensa en Casa Rosada.

El funcionario manifestó que, así como hubo consenso con varios puntos de la Ley, también "ha habido cierto disenso en lo que es el capítulo económico. Los hemos escuchado a todos los actores, y de hecho compartimos buena parte de esos reclamos".

"En función de esta situación, es que decidimos retirar el capítulo fiscal de la Ley de Bases de manera de facilitar y acelerar su aprobación", declaró.

Vale remarcar este capítulo que se retira del proyecto comprende al "blanqueo, la moratoria, el adelanto de bienes personales, la Ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de formula jubilatoria", detalló, y agregó: "De ninguna manera queremos que por este capitulo fiscal se demore algo que consideramos necesario y urgente".

Caputo dejó en claro que retirar este capítulo de la ley, "no implica que vamos a dejar nuestro compromiso de ir a equilibrio fiscal. Nuestro objetivo es de déficit cero". "Lo que buscamos es llevar tranquilidad a la gente de que las dos cosas van a suceder, es decir, no se va a dejar de cumplir la meta de déficit cero, y vamos a lograr facilitar a legisladores y gobernadores la legislación de la parte más importante de la ley", subrayó.

Caputo confirmó que estará al frente del área de Infraestructura

Luego de dar su discurso con respecto a la modificación de la Ley de Bases, el Ministro recibió una consulta por parte de un periodista presente y aseguró: "Voy a asumir el área de infraestructura".

Vale recordar que en las últimas horas, el presidente Javier Milei le dio "me gusta" en X (ex Twitter) a una publicación que rezaba: "Atención. El Ministerio de Infraestructura dejará de existir y pasará a ser Secretaría bajo la órbita de Toto Caputo, super Ministro de Economía. Buena decisión. No hay plata".