El oficialismo aprobó dictamen para habilitar un aumento bimestral de la tarifa de Osse

El Concejo Deliberante formuló dictamen para aprobar el Presupuesto 2024 y el cuadro tarifario de Osse, donde luego del aumento inicial del 142,7% ya habilitado para enero y febrero se avanzará con incrementos bimestrales en función de una fórmula que combina la evolución de salarios e inflación.

Con el voto a favor del interbloque de Juntos por el Cambio, en contra de Crear Más Libertad (La Libertad Avanza) y la abstención de Unión por la Patria y Acción Marplatense, la comisión conjunta de Ambiente y Hacienda aprobó el Presupuesto 2024 que asciende a $32,4 mil millones y el Reglamento General del Servicio Sanitario, que contiene el cuadro tarifario.

La novedad más saliente es la aplicación de una cláusula gatillo para la actualización bimestral de la tarifa de Osse, que se activará en marzo, mayo, julio, septiembre y noviembre, luego del incremento base del 142,7% que ya aprobó el Concejo Deliberante a fines de diciembre.

Los aumentos periódicos se implementarán a través de una fórmula denominada Coeficiente C, que combina diferentes variables vinculadas al costo del servicio, siempre en base a datos oficiales del Indec. El 45% está determinado por el Índice Nivel General de Salarios, el 35% por el Índice de Precios Mayoristas, el 10% por el mismo ítem general anterior pero en lo específico del capítulo Manufacturas y Fuerza Motriz; y el restante 10% por el ítem Instalaciones Sanitarias del Índice de la construcción.

Tras la aprobación del dictamen, el incremento de Osse ya quedó en condiciones de ser aprobado en la próxima Sesión del Concejo Deliberante, pautada para mediados de enero.

“Sustentabilidad económica”

Como miembro informante del oficialismo, la concejala Florencia Ranellucci destacó la “importancia de la sustentabilidad económica, social y ambiental que se viene trabajando en los 40 años que está cumpliendo Osse, dando el servicio a nuestra ciudad y siendo una empresa pública que tiene una gestión modelo a nivel nacional”.

Para dar continuidad a esa perspectiva y afrontar el fuerte déficit que llegaría a los 1,6 mil millones al cierre de 2023, la edil del Pro justificó el incremento inicial del 142,7% y la aplicación de una cláusula gatillo a lo largo de 2024. “El aumento inicial es para poder compensar lo que hoy está desactualizado”, señaló.

“Es fundamental este aumento para poder garantizar la calidad del servicio a la que estamos acostumbrados a tener como vecinos y también ir proyectando y que no se frenen las obras que tenemos planificadas”, concluyó la presidenta de la Comisión de Ambiente.

El bloque libertario presidido por Cecilia Martínez fue el único que votó en contra del aumento. Foto: 0223.

“El cambio de cálculo aumenta la falta de previsión”

La posición más fuerte en contra del aumento propuesto por la firma pública la expresó el bloque Crear Más Libertad, que responde a La Libertad Avanza. Tras destacar que “Osse ha sido una empresa ejemplo”, Cecilia Martínez marcó que su espacio tiene “una mirada diferente sobre la funcionalidad que está llevando adelante el Directorio” encabezado por su presidente Carlos Katz.

“El Reglamento del Servicio Sanitario para 2024 no tiene previsibilidad. El Directorio no pudo contestar cuál va a ser el aumento para marzo. Nos preocupa que no se pueda dar una proyección anual y el cambio de cálculo aumenta la falta de previsión”, cuestionó la edil libertaria, que así justificó el voto en contra del bloque que preside.

Críticas similares sostuvo Unión por la Patria, que sin embargo se abstuvo al momento de la votación, al igual que Acción Marplatense. “Tenemos una mirada crítica del aumento tarifario que se viene implementando, no así del funcionamiento de la empresa”, aclaró Virginia Sívori (UP), que este miércoles adelantó que su bloque votará en contra del aumento de tasas del 120%.

La economista reconoció la importancia de “darle herramientas a la empresa para que pueda aumentar de una manera cuidadosa”, donde puntualizó que “al Coeficiente C de alguna manera lo acompañamos”, pero apuntó la necesidad de contar con un sistema tarifario “progresivo”. En esa línea, expresó que “hay personas de condiciones socioeconómicas bajas que pagan más de lo que deberían y otras que podrían pagar más de los que están pagando”. Por último pidió “transparencia” en la información que se suministre a los vecinos sobre cómo se irán dando los aumentos.