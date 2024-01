Mataron de un tiro en el pecho a un comerciante ucraniano en la puerta de su casa

Un hombre de nacionalidad ucraniana fue asesinado de un balazo por cuatro delincuentes que lo interceptaron a bordo de dos motos en la localidad de Remedios de Escalada, del partido bonaerense de Lanús, y la principal hipótesis de los investigadores es que el crimen tuvo lugar durante un intento de robo, informaron este lunes fuentes policiales y judiciales.

El episodio ocurrió alrededor a las 21.30 del pasado domingo en la puerta de la casa en la que Evgeniy Sipatov (43) vivía con su mujer embarazada, ubicada sobre la calle Monseñor Hladnik, entre Balcarce y San Vladimiro, en la mencionada localidad del sur del conurbano bonaerense.

Según replicó la agencia de noticias Télam, en ese lugar, Sipatov, quien era programador y trabajaba en la compra-venta de criptomonedas, conversaba sentado sobre la vereda con un vecino hasta que fue abordado por cuatro personas que viajaban en dos motos.

Como consecuencia del ataque, Sipatov fue baleado en el pecho y cayó tendido sobre la vía pública, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a la Unidad Sanitaria Oeste de Lanús, donde finalmente falleció.

La secuencia quedó captada por una cámara de seguridad municipal, donde se ve a dos de los atacantes descender de la parte trasera de las motocicletas armados y apuntando en dirección a Sipatov. Además, puede observarse cómo la persona que hablaba con la víctima sale corriendo apenas nota el arribo de las motocicletas a la zona

Fuentes de la investigación indicaron que esa persona ya declaró en sede policial, mientras que las filmaciones ya son analizadas por la fiscal que interviene en el hecho, Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús.

Mientras tanto, los voceros afirmaron que los delincuentes no alcanzaron a sustraer ninguna pertenencia de Sipatov y que las mencionadas filmaciones ya son analizadas por la fiscal que interviene en el hecho, Silvia Bussano, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 7 de Lanús.

Al respecto, los voceros afirmaron que el informe preliminar de la autopsia arrojó que el disparo que sufrió el ucraniano fue "con entrada por la espalda y salida por el pecho", mientras que aseguraron que los delincuentes no alcanzaron a sustraer ninguna pertenencia de Sipatov.

Por otro lado, los voceros señalaron que la causa fue caratulada como "homicidio en ocasión de robo" y que, hasta en la mañana de este lunes, cuatro personas eran intensamente buscadas por funcionarios de la comisaría 4ta. de la jurisdicción.

De hecho, se realizaron dos allanamientos en la zona a partir de un hombre que vendía una motocicleta Honda Twister blanca, compatible con la utilizada en el hecho, pero esos procedimientos tuvieron resultados negativos, por lo que hasta el momento no hay detenidos por el homicidio.

En cuanto a la víctima, las fuentes indicaron que vivía con su pareja, quien actualmente cursa un embarazo avanzado, y que se encontraban finalizando la construcción de su casa en la localidad de Remedios de Escalada.

En la mañana de este lunes, el padre de Sipatov, Eduardo, se lamentó ante la prensa por lo que le ocurrió a su hijo y resumió el hecho: "Cuatro motochorros, dos motos, una pistola, 'bum' y ya está, chau, yo perdí a mi hijo".

El hombre, también de origen ucraniano, expresó con un marcado acento no tener miedo y contó que la esposa de su hijo "está muy mal" por lo ocurrido. "Todavía no nos dijo nada la policía. Hay que esperar un poquito. Que Dios nos ayude", comentó Eduardo.

Por su parte, el cuñado de Sipatov, Dmitriy Sukhovyeyev, contó a Crónica TV que el hombre de 40 años se encontraba charlando en la vereda junto a un vecino cuando todo sucedió.

"Él estaba con un amigo, se acercaron dos motos y le dispararon. Sabemos que no le sacaron nada, plata no tenía. El teléfono sí lo tenía pero no se lo sacaron", relató Dmitriy.

Luego de ello, Sukhovyeyev opinó: "Sospechamos que tal vez los ladrones querían entrar en la casa y él resistió porque tenía a su mujer embarazada".

Según confirmaron fuentes de la investigación a Télam, Evgeniy Sipatov nació en 1980 y era oriundo de la ciudad de Krasnodon, ubicada al sudeste de Ucrania.

Actualmente, dicha localidad pertenece a la región separatista prorrusa de Lugansk, una de las cuatro regiones en ucranianas ocupadas y anexadas como territorio ruso.