La reina del rock sinfónico llega a Mar del Plata

La reina del Rock sinfónico por excelencia Tarja Turnen vuelve a Mar del Plata el 1 de marzo en el "Templo del Rock" para presentarse por primera vez junto a Marko Hietala en el marco de la presentación del álbum “Best of Tarja – Living the Dream”, el trabajo en el que la soprano finlandesa condensa sus grandes éxitos.

Para “Best of Tarja – Living the Dream”. Tarja eligió las canciones para el álbum, en su mayoría favoritas de los fans a la vez que sus propias preferidas.

El disco fue remasterizado en Sterling Sound y presenta su nuevo single “Eye of the Storm” junto con material de todos sus álbumes de Rock: ‘My

Winter Storm’. ‘What Lies Beneath’, ‘Colours in the Dark’, ‘The Brightest Void’, ‘The Shadow Self’ e ‘In the Raw”.

A menudo reconocida como la Reina en la escena del rock sinfónico, Tarja es la artista finesa solista más conocida en el mundo de la música.

Soprano, compositora e intérprete, adquirió fama mundial al co-fundar y ser por nueve años la voz e imagen de la banda finesa de metal Nightwish, con quienes alcanzaron discos de Oro y Platino en muchos países. Ella no estaba sola en la banda y Marko fue una parte integral de la misma.

Marko tocará sus propias canciones con su compañero de banda, el talentoso guitarrista Tuomas Wäinölä. Después de eso, se unirá a Tarja

en el escenario para una noche memorable.

Las expectativas están muy altas para ver qué harán juntos. ¿Canciones viejas? ¿Canciones nuevas, quizás? ¿Qué les gustaría escuchar en la lista

de temas de los conciertos de 2024?

Las entradas se encuentran en venta por sistema Articket