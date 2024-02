Asaltó a matrimonio de ancianos y lo detuvieron casi tres meses después mientras hacía las compras

Un sujeto acusado de participar en un robo a un matrimonio de ancianos en su casa del barrio Punta Mogotes fue detenido en las últimas horas por personal policial cuando realizaba las compras en un supermercado. Quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar en Tribunales.

Traslado del imputado.

El hecho investigado por el fiscal Leandro Arévalo sucedió el 17 de octubre pasado en la zona de Benito Lynch al 1300 cuando un grupo de delincuentes asaltó a un hombre de 86 años y su mujer de 89. Mientras ocurría el robo, personal de la comisaría quinta persiguió e interceptó un VW Golf de color blanco que escapó y que hacía de campana a la banda.

A partir de los datos recabados por efectivos de la DDI, se estableció que uno de los dos ladrones que ingresó a la vivienda era un hombre de 41 años identificado como Andrés Gabrielli.

Más allá de la orden de allanamiento que dio la Justicia de Garantías para dos viviendas del barrio Bernardino Rivadavia, ante la certeza que el imputado no estaba en el lugar, personal de la DDI no llevó adelante la medida para no ponerlo sobre aviso. Horas más tarde lograron interceptarlo cuando hacía unas compras en un supermercado ubicado en calle Alvarado entre México y Perú

Gabrielli quedó alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán y en las próximas horas deberá declarar en la Unidad Funcional de Instrucción N°7.