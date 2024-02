Newell´s sigue dando que hablar y mantiene puntaje ideal

Newell 's Old Boys goleó por 3 a 1 a Unión de Santa Fe, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF) en el Estadio 15 de Abril y es líder con puntaje ideal (12) en la Zona B. El delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez convirtió los tres goles que le dieron la victoria a la “Lepra”, mientras que para el “Tatengue” descontó Mateo del Blanco.

Bajo un intenso diluvio empezó el encuentro entre el “Tatengue” y la “Lepra”, que mantuvo su invicto en la Copa LPF y mantiene el liderazgo de su zona. Desde el amanecer, a los 8 minutos, el equipo de Mauricio Larriera se puso en ventaja gracias al primer gol de Ramírez. El tanto llegó a través de una jugada que inició Ángelo Martino, que escaló de campo propio al rival para comenzar el ataque y cedió la pelota al medio para Franco Díaz, que de espaldas amortiguó con Ever Banega. El “10” de la “Lepra” metió un pase filtrado otra vez para Martino, que antes de que el balón picara asistió de taco al uruguayo Ramírez, que tan solo tuvo que acomodarse para marcar y poner el 1 a 0 para su equipo.

Tras quedar en desventaja el conjunto de Cristian "Kily" González espabiló y rápidamente fue en busca del empate pasando a ser dominador del encuentro pero, pese a esto, a lo largo del primer tiempo no encontró los caminos para quebrar a Newell's. El local generó chances claras de gol pero no pudo concretarlas y romper la valla de Ramiro Macagno, que tuvo una sólida actuación en la primera etapa y "disimuló" las falencias de su defensa, que tuvo varios errores a lo largo del primer tiempo. A los 40, cuando la “Lepra” era dominado por Unión, aumentó la ventaja en el marcador tras un remate lejano del uruguayo Ramírez. Tras un saque largo de Macagno que peinó Brian Aguirre, la pelota le quedó servida a Ramírez que se acomodó y remató desde lejos. Contó, eso sí, con la complicidad del arquero del “Tatengue”, Nicolás Campisi, que no pudo retener la pelota, se le escapó de entre sus manos y luego ingresó en su arco.

El equipo del “Killy” González se fue al entretiempo reprobado por sus hinchas y desde el arranque del complemento, movió las fichas y realizó tres cambios para revertir el resultado. Pero a los 13 el “Rojinegro” liquidó el encuentro, cuando el “Colo” Ramírez marcó el tercer gol en su cuenta personal y el tercero para su equipo, en lo que fue una noche ideal para él en Santa Fe. La jugada nació con una carrera por la banda de Martino, que ingresó al área con el dominio del balón, trastabilló solo y antes de que se le escapara la pelota por la línea final envió un centro bombeado que fue capturado por el “99” de la Lepra, que la paró de pecho y clavó su remate al anglo para liquidar el cotejo por 3 a 0. Además, se convirtió en el primer jugador en la historia del conjunto de Rosario en el profesionalismo en marcar 5 goles en los primeros 4 partidos: superó a Héctor “Chirola” Yazalde que en 1977 hizo 3 goles en los primeros 4.

Con el tercer tanto de Newell's, Unión quedó completamente vencido y el bajo rendimiento en el campo de juego se notó, pese a que a los 27 logró el descuento a través del gol de Mateo Del Blanco, asistido con un pase al medio de Gamba. Tras eso, el partido se volvió más dinámico, el conjunto del “Kily” siguió en busca del descuento y el de Larriera, pese a adoptar una posición más defensiva en los últimos minutos, intento aprovechar los espacios que dejó la defensa local. El partido culminó con Unión dentro del área de Macagno pero no pudo torcer la historia y la “Lepra” se fue de Santa Fe siendo el líder de su zona con 12 puntos sobre 12 posibles.