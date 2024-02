Alvarado se reencuentra con su gente

Tras la derrota en el debut frente a San Martín en San Juan, Alvarado hará su estreno como local ante su gente, con mucha expectativa y con una buena venta anticipada de entradas. Es que pasaron casi cuatro meses del último partido en el "José María Minella" para el "torito" y es el arranque de una nueva ilusión en un año muy especial. A las 20, recibe a Guillermo Brown de Puerto Madryn por la segunda fecha de la Zona A de la Primera Nacional.

En total fueron 117 días los que pasaron desde aquella despedida de la temporada frente a Defensores Unidos de Zárate, con la tranquilidad del objetivo cumplido de haber salvado la categoría. Mucho tiempo más pasó para que haya un reencuentro también muy esperado. 4 años, 7 meses y 18 días tuvieron que esperar los hinchas para reconocer de la manera que merece a Mauricio Giganti, que dejó el club luego del histórico ascenso a la Primera Nacional y que esta noche se volverá a sentar en el banco local del Mundialista.

Pero después habrá un partido y Alvarado tendrá que mostrar un mejor funcionamiento que en San Juan, sobre todo de mitad de cancha en adelante, donde le faltó profundidad. Tampoco podrá repetir errores defensivos que puedan costarle caro o depender de un iluminado Juan Manuel Lungarzo. El arco en cero y la contundencia tienen que ser aliados del "torito" en la temporada para poder pelear el ingreso al reducido, el gran objetivo de este año.

Respecto al equipo, no hay mayores indicios, aunque se supone que no modificará demasiado. De todas maneras, habrá que esperar porque el clima no ayudó y, por eso, el entrenador no dio la lista de convocados y se juntarán todos en la Villa Deportiva por la mañana, realizarán movimientos livianos y ahí conocerán los 20 que firmarán planilla por la noche.