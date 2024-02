Los locales se llevaron la ida

En Roma, la Lazio dio la sorpresa y le ganó 1-0 al Bayern Múnich, uno de los candidatos, por el partido de ida de los octavos de final. La jugada trascendental del encuentro fue el penal que cometió Dayot Upamecano y por esta razón de fue expulsado. El tiro desde los 12 pasos lo cambió por gol el histórico Ciro Inmobile para darle la victoria a los locales.

El partido de vuelta se disputará el próximo 5 de marzo en Múnich.

El encuentro que se disputó en la capital francesa, se lo llevó el París SG 2-0 ante la Real Sociedad gracias a los goles de Kylian Mbappe y Bradley Barcola. El equipo de Luis Enrique logró sacar una ventaja importante para ir al partido de vuelta con mayor tranquilidad.

El encuentro de vuelta de los octavos de final será en Anoeta también el 5 de marzo.

La próxima semana seguirá la acción con los cuatro duelos restantes. El martes 20: Inter vs Atlético Madrid y PSV vs Borussia Dormund. Miércoles que el miércoles 21: Napoli vs Barcelona y Porto vs Arsenal.