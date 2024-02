Victoria Villarruel retiró el busto de Néstor Kichner del Senado

Un escándalo se desató este viernes en el interior del Senado luego de que la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel ordenara retirar un busto del expresidente Néstor Kirchner que se encontraba en el Salón de las Provincias del Congreso.

"Néstor Kirchner no fue senador, ni vicepresidente, y yo no soy su viuda. Se les envió al bloque de Unión por la Patria para que lo puedan tener ellos pero no hace falta que esté obstaculizando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o expresidentes", manifestó Villarruel luego de ser consultada por su decisión.

Previamente, la senadora nacional por Mendoza y vicepresidenta del bloque del Unión por la Patria, Anabel Fernández Sagasti, cuestionó duramente la medida en sus redes sociales: "Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo".

Finalmente, luego de que la vicepresidenta confirmaras su decisión, la senadora de UxP no hizo esperar su respuesta, y sostuvo que se entiende "el rencor" de Villarruel, acompañando el posteo con la famosa tapa de diario del represor Rafael Videla, quien aseguró que su "peor momento llegó con los Kirchner".