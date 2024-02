Malcorra volvió a hacer explotar a Central en el clásico rosarino

Rosario Central, el campeón vigente de la Copa de la Liga, venció 1 a 0 a Newell's como visitante, en el clásico rosarino jugado en el estadio Coloso Bielsa del Parque Independencia, por la séptima fecha. El gol -un golazo- fue convertido por el volante ofensivo Ignacio Malcorra, el mismo que había convertido el tanto de la victoria en el clásico anterior, también 1-0, en el Gigante de Arroyito, de tiro libre en aquella ocasión.

Newell's jugó mejor en el primer tiempo porque recuperó rápido la pelota en el medio con el tándem Julián Fernández y Rodrigo Fernández y fue vertical en sus ataques por los costados, en especial con Martino y Aguirre por la izquierda. Con este libreto el local dispuso de cuatro llegadas claras, como un gol anulado a Francisco González por posición adelantada a los 17 minutos, luego de un tiro libre mal tirado por Jonatan Gómez, que derivó en un contraataque de May a Ramírez, un remate del delantero y una salvada a medias de Broun. A los 31 minutos, Ángelo Martino, sobrino del técnico Gustavo Alfaro, asistió a González por la izquierda y el delantero pateó cerca del ángulo superior derecho. En el mismo minuto "Panchito" González mandó un buen centro desde la izquierda que Ramírez cabeceó solo, cerca del travesaño. A los 37 minutos Newell's tuvo su jugada más clara en una diagonal de Aguirre por la izquierda, quien le pegó de derecha, pero Broun salvó al córner en gran forma, en el primer palo, abajo. Central, que sufrió el primer tiempo porque no encontró la pelota, tuvo su primera llegada clara a los 37 minutos en un buen tiro libre de Malcorra desde la izquierda que Mallo cabeceó solo, pero la martilló demasiado y la pelota cayó mansa en las manos de Macagno, cuando sólo debía acertarle al arco.

La visita había tenido una buena aproximación en el comienzo, a los cuatro minutos, cuando Campaz ubicó a Malcorra por la derecha y su centro fuerte no fue alcanzado por Mallo, solo por el segundo palo. Newell's volvió a llegar a los 45 minutos con un buen centro de Martino a González por la derecha, quien la cacheteó de zurda, pero Broun se quedó con la pelota. En un partido muy trabado y con infracciones por doquier, Mastrángelo tuvo un arbitraje localista, como cuando no sancionó una clara falta de Martino a Malcorra a los 37 minutos y, además, aplicó una doble vara en la sanción de las faltas y de las amonestaciones. El complemento tuvo otro desarrollo porque Central se paró mejor en su campo, presionó y recuperó más la pelota con "Caramelo" Martínez y Jonatan Gómez y le sumó juego con Malcorra, Campaz y Cervera. Newell's continuó con su búsqueda ofensiva con centros, pero no volvió a llegar con peligro hasta que a los 11 minutos Central construyó la gran jugada de la victoria: Campaz gambeteó por la izquierda del área, ubicó atrás a Jonatan Gómez y el volante que volvió a su club la abrió justa para Malcorra, por la derecha. El 10 encaró al marcador, enganchó y la cruzó de zurda para clavarla abajo, en el segundo palo, en gol de antología que enmudeció al Coloso Bielsa. Entonces Newell's buscó con desbordes de Méndez, González y Aguirre, con centros a Ramírez y con remates de afuera, que no hicieron más que agigantar las figuras de Broun, Mallo, Quintana, Sández y "Caramelo" Martínez. Newell's tuvo su llegada más clara a los 32 minutos cuando Aguirre enganchó por la izquierda y remató de derecha, Broun contuvo a medias, el rebote le cayó a Glavinovich y "Fatura" le puso el pecho y volvió a salvar en gran forma su arco. Malcorra casi lo liquida a los 45 minutos cuando quedó solo frente al arco, pero su zurdazo se desvió en Velázquez, cuando lo tenía a Lovera solo por la derecha.

Así, Central cortó una racha adversa sin ganar afuera desde la última fecha del torneo anterior, cuando venció 2-1 a Arsenal, que con Russo significó su tercera victoria fuera de casa y, además, ratificó la notable supremacía sobre el clásico rival, al que lleva una diferencia de 18 partidos ganados. Y Miguel Ángel Russo ratificó su sorprendente racha invicta en el clásico rosarino, donde dirigió a Central 12 partidos, con siete victorias y cinco empates.